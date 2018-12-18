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Валерий Бороденя о новой редакции НК: «Будет существенное сближение бухгалтерского и налогового учёта»
Новости Беларуси. Депутаты приняли проект новой редакции Налогового кодекса. Как рассказали в Министерстве финансов, документ станет дружелюбнее к бизнесу, да и в целом проще и понятнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Но мне кажется, что это тот консенсус, который реально достигнут в обществе.
Что касается новаций, то, конечно, очень важно, наверное, для всех бухгалтеров, которых много в нашей стране, то, что будет существенное сближение бухгалтерского учета и налогового учета. В основном этом по датам, по оформлению перечня документов.
Впрочем, совершенствование налогового законодательства продолжится. Планируется создание общественного консультативного совета при Министерстве финансов по налоговой политике. И дальше будут работать над снижением налоговой нагрузки на бизнес, а также проводить ревизию налоговых льгот и режимов.
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Валерий Бороденя о новой редакции НК: «Будет существенное сближение бухгалтерского и налогового учёта»
Новости Беларуси. Депутаты приняли проект новой редакции Налогового кодекса. Как рассказали в Министерстве финансов, документ станет дружелюбнее к бизнесу, да и в...
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