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Валерий Бороденя о новой редакции НК: «Будет существенное сближение бухгалтерского и налогового учёта»

19.12.2018 21:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Депутаты приняли проект новой редакции Налогового кодекса. Как рассказали в Министерстве финансов, документ станет дружелюбнее к бизнесу, да и в целом проще и понятнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Бороденя о новой редакции НК: «Будет существенное сближение бухгалтерского и налогового учёта»

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Документ разрабатывался при привлечении широчайшего круга заинтересованных. Ни для кого не секрет, что одна из групп была из 60 человек. Причем она была открытой, туда могли приходить люди, которые считали для себя актуальной какую-то проблему конкретную. Дебаты шли очень горячие, наверное, поэтому нелегко принимается этот документ, много обсуждений.

Но мне кажется, что это тот консенсус, который реально достигнут в обществе.

Что касается новаций, то, конечно, очень важно, наверное, для всех бухгалтеров, которых много в нашей стране, то, что будет существенное сближение бухгалтерского учета и налогового учета. В основном этом по датам, по оформлению перечня документов.

Валерий Бороденя о новой редакции НК: «Будет существенное сближение бухгалтерского и налогового учёта»

Впрочем, совершенствование налогового законодательства продолжится. Планируется создание общественного консультативного совета при Министерстве финансов по налоговой политике. И дальше будут работать над снижением налоговой нагрузки на бизнес, а также проводить ревизию налоговых льгот и режимов.

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Новости Беларуси. Депутаты приняли проект новой редакции Налогового кодекса. Как рассказали в Министерстве финансов, документ станет дружелюбнее к бизнесу, да и в...
 
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