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«Я очень долго ждала Нового года»: в Беларуси продолжается акция «Наши дети»
Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает новогоднее шествие по стране. 26 декабря гостей встречали сразу по множеству адресов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ежегодный благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси. По традиции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, предприниматели посещают интернаты, опекунские и приемные семьи, больницы. Дарят подарки детям, а взрослым помогают решать имеющиеся проблемы. О том, как светятся радостью глаза ребенка, в материале корреспондента Камиллы Шах.
О том, что ее ребенок сможет так беззаботно бегать вокруг елки, Екатерина когда-то и думать не могла. Сын был скован ДЦП с рождения. Волшебники – в сказке, а в жизни – врачи Республиканского центра для детей-инвалидов. Поставили на ноги в прямом смысле слова.
Екатерина Носаль:
Благодаря работе центра только в 2018 году еще 11 ребят встали в общий хоровод. Более того, именно здесь многие научились петь и танцевать. Так и встречали долгожданного гостя.
Раз, два, три – елочка, гори!
В рамках акции «Наши дети» новогодний дресс-код примерила на себя министр труда и соцзащиты.
И, как полагается сказочному персонажу, пришла к ребятам не с пустыми руками. В дар центру переданы развивающие игры и наборы для творчества.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
А вот спикер Совета Республики Михаил Мясникович в рамках акции посетил 26 декабря Минский колледж электроники. Почти полсотни выпускников – лауреаты спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи. На общий результат работают вместе учащиеся, преподаватели и государство, которое помогает созданием материальной базы.
Теперь в новой лаборатории из мельчайших микросхем конструируют и программируют роботов для производства. Так что в реальной жизни таких новичков IT-технологиями уже не удивить. Они сами намерены покорять мир разработками.
Антон Коротышевский и Марина Бич создали приложение по ремонту автомобиля с дополнительной реальностью. Скачиваешь, синхронизируешь – и поломка как на ладони. Не сразу понимаешь, что ребятам иногда приходится переходить на язык жестов.
На базе колледжа размещается Центр профессиональной и социальной реабилитации детей с особенностями. Они наравне со всеми получают образование.
Антон Коротышевский, учащийся 2 курса Минского государственного колледжа электроники:
Так приятно делится общими победами за чашкой чая под Новый год. Неслучайно в 2018-ом учебное заведение получило статус «колледжа мира». Неслучайно у учащихся десятки наград с олимпиад и конкурсов. Здесь просто считают, что гений скрыт в каждом ребенке, главное – раскрыть его и окружить заботой.
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
А это уже «SOS-Детская деревня Марьина Горка». Вопреки тревожному названию, здесь царит любовь. Дети, некогда чужие, стали «нашими» и воспитываются в семьях. Их сегодня поздравляло Министерство информации, которое курирует деревню уже пять лет.
Кроме фруктово-шоколадных корзин малышам вручили все необходимое для школы: книги, тетради, наборы для творчества.
Я очень долго ждала Нового года. Я очень хотела его, потому что здесь будет много моих друзей. Все они приедут, а я их очень долго ждала.
Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:
В 2018 году акция «Наши дети» охватит около 15 тысяч воспитанников детских домов, социальных приютов, малышей из приемных и опекунских семей. А самым ярким ее моментом станет Главная елка страны. На праздник во Дворце Республики приглашения получили более 2000 маленьких белорусов.
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Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает новогоднее шествие по стране. 26 декабря гостей встречали сразу по множеству адресов, сообщили в программе Новости...
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