ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Я очень долго ждала Нового года»: в Беларуси продолжается акция «Наши дети»

26.12.2018 23:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает новогоднее шествие по стране. 26 декабря гостей встречали сразу по множеству адресов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я очень долго ждала Нового года»: в Беларуси продолжается акция «Наши дети»

Ежегодный благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси. По традиции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, предприниматели посещают интернаты, опекунские и приемные семьи, больницы. Дарят подарки детям, а взрослым помогают решать имеющиеся проблемы. О том, как светятся радостью глаза ребенка, в материале корреспондента Камиллы Шах.

«Я очень долго ждала Нового года»: в Беларуси продолжается акция «Наши дети»

О том, что ее ребенок сможет так беззаботно бегать вокруг елки, Екатерина когда-то и думать не могла. Сын был скован ДЦП с рождения. Волшебники – в сказке, а в жизни – врачи Республиканского центра для детей-инвалидов. Поставили на ноги в прямом смысле слова.

«Я очень долго ждала Нового года»: в Беларуси продолжается акция «Наши дети»

Екатерина Носаль:
Полный комплекс процедур: логопед, психолог, физкультура, ванны, массаж – то есть широчайший спектр. Мы, в общем, нашли здесь и поддержку, и помощь.

«Я очень долго ждала Нового года»: в Беларуси продолжается акция «Наши дети»

Благодаря работе центра только в 2018 году еще 11 ребят встали в общий хоровод. Более того, именно здесь многие научились петь и танцевать. Так и встречали долгожданного гостя.

«Я очень долго ждала Нового года»: в Беларуси продолжается акция «Наши дети»

Раз, два, три – елочка, гори!

«Я очень долго ждала Нового года»: в Беларуси продолжается акция «Наши дети»

В рамках акции «Наши дети» новогодний дресс-код примерила на себя министр труда и соцзащиты.

Ирина Костевич с новогодними подарками посетила Республиканский центр для детей-инвалидов

И, как полагается сказочному персонажу, пришла к ребятам не с пустыми руками. В дар центру переданы развивающие игры и наборы для творчества.

«Я очень долго ждала Нового года»: в Беларуси продолжается акция «Наши дети»

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Я всем нашим детям хочу пожелать, конечно же, чтобы мечты у них сбывались. А у них такой загашник вот этих сказочных ожиданий от этого красивого праздника! Конечно же, чтобы они все воспитывались в полных счастливых семьях.

«Я очень долго ждала Нового года»: в Беларуси продолжается акция «Наши дети»

А вот спикер Совета Республики Михаил Мясникович в рамках акции посетил 26 декабря Минский колледж электроники. Почти полсотни выпускников – лауреаты спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи. На общий результат работают вместе учащиеся, преподаватели и государство, которое помогает созданием материальной базы.

«Я очень долго ждала Нового года»: в Беларуси продолжается акция «Наши дети»

Теперь в новой лаборатории из мельчайших микросхем конструируют и программируют роботов для производства. Так что в реальной жизни таких новичков IT-технологиями уже не удивить. Они сами намерены покорять мир разработками.

«Я очень долго ждала Нового года»: в Беларуси продолжается акция «Наши дети»

Антон Коротышевский и Марина Бич создали приложение по ремонту автомобиля с дополнительной реальностью. Скачиваешь, синхронизируешь – и поломка как на ладони. Не сразу понимаешь, что ребятам иногда приходится переходить на язык жестов.

«Я очень долго ждала Нового года»: в Беларуси продолжается акция «Наши дети»

На базе колледжа размещается Центр профессиональной и социальной реабилитации детей с особенностями. Они наравне со всеми получают образование.

«Я очень долго ждала Нового года»: в Беларуси продолжается акция «Наши дети»

Антон Коротышевский, учащийся 2 курса Минского государственного колледжа электроники:
В этом году я участвовал в WorldSkills Беларусь-2018 в команде, с которой выиграл золото по веб-дизайну и разработке. В 2019 мои планы – добиться лучших результатов в программировании, создании приложений.

«Я очень долго ждала Нового года»: в Беларуси продолжается акция «Наши дети»

Так приятно делится общими победами за чашкой чая под Новый год. Неслучайно в 2018-ом учебное заведение получило статус «колледжа мира». Неслучайно у учащихся десятки наград с олимпиад и конкурсов. Здесь просто считают, что гений скрыт в каждом ребенке, главное – раскрыть его и окружить заботой.

«Я очень долго ждала Нового года»: в Беларуси продолжается акция «Наши дети»

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Они достаточно серьезно окружены вниманием педагогов, которые дают им не только новые знания, которые потребуются на производстве, но и помогают определиться в жизни.

«Я очень долго ждала Нового года»: в Беларуси продолжается акция «Наши дети»

А это уже «SOS-Детская деревня Марьина Горка». Вопреки тревожному названию, здесь царит любовь. Дети, некогда чужие, стали «нашими» и воспитываются в семьях. Их сегодня поздравляло Министерство информации, которое курирует деревню уже пять лет.

«Я очень долго ждала Нового года»: в Беларуси продолжается акция «Наши дети»

Кроме фруктово-шоколадных корзин малышам вручили все необходимое для школы: книги, тетради, наборы для творчества.

«Я очень долго ждала Нового года»: в Беларуси продолжается акция «Наши дети»

Я очень долго ждала Нового года. Я очень хотела его, потому что здесь будет много моих друзей. Все они приедут, а я их очень долго ждала.

«Я очень долго ждала Нового года»: в Беларуси продолжается акция «Наши дети»

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:
Пожелание основное – радостного, светлого Нового года, рождественских праздников. И обязательно – красивой, светлой дороги в дальнейшем.

«Я очень долго ждала Нового года»: в Беларуси продолжается акция «Наши дети»

В 2018 году акция «Наши дети» охватит около 15 тысяч воспитанников детских домов, социальных приютов, малышей из приемных и опекунских семей. А самым ярким ее моментом станет Главная елка страны. На праздник во Дворце Республики приглашения получили более 2000 маленьких белорусов.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает новогоднее шествие по стране. 26 декабря гостей встречали сразу по множеству адресов, сообщили в программе Новости...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сотни Санта-Клаусов на сёрфах: рождественское шоу прошло во Флориде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
26.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика