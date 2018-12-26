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Министерство информации выдало «Космос ТВ» разрешение на распространение телеканала в 4К-формате
Новости Беларуси. С 27 декабря на территории Беларуси дано добро на распространение канала УЛЬТРА 4К ЭКСТРИМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее разрешение выдано Министерством информации «Космос ТВ».
Таким образом, к 25-летнему юбилею кабельного оператора, который является акционером СТВ, делается подарок абонентам в виде увлекательного канала в сверхвысоком формате.
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Новости Беларуси. С 27 декабря на территории Беларуси дано добро на распространение канала УЛЬТРА 4К ЭКСТРИМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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