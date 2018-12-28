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На Гомельщине в 2019 году выберут своих Мистера и Мисс

28.12.2018 21:55 — Разное | Интерфакс  
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Кастинги на областной конкурс красоты, грации, стиля и мужества "Мисс и Мистер Гомельская область 2019" объявлен во многих городах Гомельщины, сообщили организаторы предстоящего конкурса.

"Новый расширенный формат объединит в себе сразу два масштабных конкурса: конкурс красоты и грации "Мисс Гомельская область" и конкурс стиля и мужества "Мистер Гомельская область", - отметили они.

Организаторами мероприятия является государственное учреждение "Центр моды и красоты "Хрустальная Нимфа" при поддержке главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского областного исполнительного комитета и отделов идеологической работы, культуры и по делам молодежи районных исполнительных комитетов.

Предстоящий конкурс будет приурочен году Малой родины.

Планируется, что 5 января кастинг пройдет в Петрикове, 12 января – в Жлобине, 19 января – в Брагине, 20 января- в Гомеле.

 
Теги: Гомель
 
 
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Кастинги на областной конкурс красоты, грации, стиля и мужества "Мисс и Мистер Гомельская область 2019" объявлен во многих городах Гомельщины, сообщили организаторы...
 
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