В этом году госдолг Беларуси рос со скоростью $5 миллионов в сутки

В конце года принято подводить итоги, поэтому на БелТА опубликовали новость, где сказано, насколько увеличился государственный долг Беларуси за 2018-й. Впечатлительным людям читать не рекомендуем.



На 1 декабря госдолг нашей страны составил 45,6 миллиарда рублей: по сравнению с началом 2018 года он увеличился на 3,4 миллиарда рублей, или на 8,1 %. При этом внутренний государственный долг составил 9,7 миллиарда рублей, увеличившись с начала года на 489,5 миллиона рублей (с учетом курсовых разниц), или на 5,3 %. Внешний государственный долг составил 16,8 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 70,3 миллиона долларов (с учетом курсовых разниц), или на 0,4 %.



Кому мы должны



В 2018 году Беларусь часто брала кредиты: на сумму 2 112 400 000 долларов. 797,5 миллионов долларов было взято у правительства и банков России. 600 миллионов долларов привлечено в качестве еврооблигации. 361,3 миллиона долларов пришли из банков Китая. 200 миллионов долларов – от ЕФСР (Евразийский фонд стабилизации и развития). Еще 138,5 миллиона долларов – от МБРР. И последние 15,1 миллиона долларов – у Европейского банка реконструкции и развития и Северного инвестиционного банка.



Паблик «Чай с малиновым вареньем» посчитал , как быстро рос наш госдолг



1 января 2018 года наш госдолг составил 42,2 миллиарда рублей – по сравнению с началом 2017 года она увеличился на 5,2 миллиарда рублей, или на 14,1 %. За этот год госдолг Беларуси вырос на 3,4 миллиарда рублей. Получается, он рос по 10,18 миллионов рублей в день, то есть со скоростью пять миллионов долларов в сутки.



На начало года госдолг Беларуси составлял 39,3 % к ВВП. Министерство финансов не исключало, что к концу 2018 года этот показатель может увеличиться до 44, 5% (об этом министр финансов говорил в декабре 2017–го, выступая в парламенте). При этом пороговое значение уровня госдолга определено в Беларуси на уровне 45 %. По состоянию на 1 декабря 2018–го выходит, что госдолг составляет 43,3 % от ВВП (его размер — 105 199 000 000 рублей).



С праздником, друзья!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В этом году госдолг Беларуси рос со скоростью $5 миллионов в сутки В конце года принято подводить итоги, поэтому на БелТА опубликовали новость, где сказано, насколько увеличился государственный долг Беларуси за 2018-й....