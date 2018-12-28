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"Бог, виски и сигары": умер старейший долгожитель США

29.12.2018 18:40 — Разное | Ежедневник  
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"Бог, виски и сигары": умер старейший долгожитель США

фото: bbc.com

В Техасе в возрасте 112 лет умер самый пожилой ветеран Второй мировой войны, который был также и самым старым долгожителем США.

Во время войны Ричард Овертон три года служил в одном из подразделений армии США, состоящем исключительно из чернокожих солдат и офицеров. Участвовал в различных военных операциях и высадках в Тихом океане, пишет ВВС.

В 2013 году в День ветеранов признательность за служение стране Овертону выразил лично Барак Обама, занимавший тогда пост президента. В США День ветеранов - национальный праздник, который отмечается ежегодно 11 ноября.


Ричард Овертон говорил, что прожил такую длинную жизнь потому, что так распорядился Господь, но добавлял, что виски и сигары тоже сыграли свою роль.

"Я курил сигары с 18 лет, и я до сих пор их курю. Двенадцать штук в день", - цитирует одно из его прежних интервью техасское телевидение.

Ему было 30 лет, когда он добровольцем был зачислен в 1887-й Инженерный авиационный батальон и попал в Перл-Харбор вскоре после того, как он подвергся бомбардировке японских ВВС в 1941 году.

"Он был в Перл-Харборе, когда еще тлели военные корабли. Он был на Окинаве (один из крупных островов японского архипелага - прим. Би-би-си). Он был на Иводзиме, о которой сказал: "Я выбрался оттуда только милостью Божьей"", - говорил Обама об Овертоне в 2013 году.

Битва за Иводзиму - первая операция сил США на территории Японии.

"Мы прятались в окопах, пули свистели прямо над головой", - вспоминал ветеран в интервью одну из высадок, в ходе которой ему довелось выносить тела погибших товарищей с поля битвы.

Овертон родился в 1906 году и большую часть жизни провел в техасском городе Остин. Год назад, в честь 111-го дня рождения Овертона городской совет переименовал улицу, на которой он прожил более 70 лет, в Ричард Овертон авеню.

"Своем остроумием и доброй душой он оставил след в жизни многих людей. Для меня было огромной честью быть знакомым с ним лично", - сказал в минувший четверг в офциальном завлении губернатор штата Техас Грег Эбботт. Он также назвал Овертона американской иконой и легендой Техаса.

В июле 2015 года мировые СМИ сообщили, что в Японии умер старейший мужчина Земли. Сакари Момои тоже было 112 лет.

Однако пока неясно, можно ли считать Ричарда Овертона старейшим мужчиной на планете, дожившим до 2018 года.

 
 
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В Техасе в возрасте 112 лет умер самый пожилой ветеран Второй мировой войны, который был также и самым старым долгожителем США.
 
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