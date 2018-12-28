Вице-чемпион Беларуси «Шахтер» расстался с лучшим бомбардиром и еще 6 футболистами

Вице-чемпион Беларуси солигорский «Шахтер» объявил о расставании с 7 футболистами, среди которых и лучший бомбардир команды Денис Лаптев.



Фото: ФК «Шахтер»

По соглашению сторон расторгнуты контракты с полузащитниками Лукой Шимуновичем и Патриком Сибоманой, а также с нападающим Кристофером Джексоном.

Шимунович в минувшем сезоне провел за «Шахтер» 15 матчей во всех турнирах, отметился одним голом и одной голевой передачей.

Сибомана принял участие в двух встречах и имеет аналогичную Луке голевую статистику.

Джексон сыграл в шести официальных играх, в которых забил два мяча.

По истечении срока трудового договора — 31 декабря — солигорский клуб покидают вратарь Денис Садовский, защитник Алексей Янушкевич, полузащитник Эдгар Олехнович и нападающий Денис Лаптев.

Садовский провел первый круг, играя за дублирующий состав «Шахтера», во втором круге выступал на правах аренды за ФК «Орша» в первой лиге.

Янушкевич в сезоне 2018 года сыграл в семи матчах и забил один гол. Всего в составе «Шахтера» Алексей провел 216 матчей в чемпионате страны (6+2), 39 — в Кубке Беларуси (3+1), 18 — в еврокубках (1+0). В желто-черной футболке защитник шесть раз становился обладателем серебряных медалей (2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2018), трижды завоевывал бронзу (2014, 2015, 2017), а также выигрывал Кубок Беларуси (2013/14).

Олехнович отыграл прошедший сезон в жодинском «Торпедо-БелАЗе» на правах аренды.

Лаптев в сезоне 2018 года принял участие в 35 встречах во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 5 голевых передач. С 12 голами он стал самым метким снайпером команды в чемпионате Беларуси и вторым во всей высшей лиге после брестского динамовца Павла Савицкого, в активе которого 15 забитых мячей.

Всего в составе «Шахтера» Денис Лаптев сыграл 69 матчей в чемпионате страны (28+7), 13 — в Кубке Беларуси (7+1), 8 — в еврокубках (2+0). Будучи игроком солигорской команды, нападающий дважды завоевывал серебряные медали (2016, 2018) и один раз становился обладателем бронзы (2017).

Еще в начале декабря Tribuna.com сообщала, что Денис Лаптев близок к заключению контракта с брестским «Динамо». Кроме того, агент Виталий Леденев отмечал , что Лаптевым интересуется венгерский клуб — «середнячок чемпионата».