|
Футбол. Александр Макась покинул минское «Динамо»
Новости Беларуси. Нападающий Александр Макась покинул минское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Причина – истечение сроков контракта.
В этом сезоне игрок провел 20 матчей в «Беларусбанк – высшей лиге» и забил шесть голов за «бело-синих». В составе минчан Макась стал бронзовым призером чемпионата.
К слову, без новой команды футболист оставался недолго. 29 декабря стало известно, что форвард пополнил ряды «Ислочи».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Нападающий Александр Макась покинул минское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Причина – истечение сроков контракта. В этом сезоне...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)