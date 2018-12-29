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Доротея Вирер и Лукас Хофер победили в Рождественской гонке, Домрачева и Бьорндален - третьи

30.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Доротея Вирер и Лукас Хофер победили в Рождественской гонке, Домрачева и Бьорндален - третьи

Итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер победили в Рождественской гонке по биатлону в Гельзенкирхене (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Старт состоялся на известной Veltins-Arena, вмещающей более 60 тыс. зрителей. После первой части биатлонного шоу - масс-старта - состоялась гонка преследования, в которой победители и призеры определились на заключительном огневом рубеже у мужчин. Итальянка Доротея Вирер передала эстафету Лукасу Хоферу, лидируя в забеге, но партнер допустил три промаха и едва не упустил комфортное преимущество, опередив Симона Шемппа из Германии только в завершении гонки.

В борьбе за бронзовую награду Бенедикт Долль из Германии поступил в духе fair play и дождался перед финишем Уле-Эйнара Бьорндалена, завершив выступление вместе с норвежцем на третьем месте. В ходе пасьюта Дарья Домрачева и ее супруг лидировали, но в концовке действующие соперники-биатлонисты опередили белорусско-норвежский дуэт, который уже завершил активную карьеру.

Итоговый протокол призовых мест Рождественской гонки по биатлону 2018 года выглядит следующим образом: Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия), Симон Шемпп/Франциска Пройс (Германия), на третьей позиции - Дарья Домрачева (Беларусь)/Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия).

Рождественская гонка по биатлону в Гельзенкирхене проводится с 2002 года. Из белорусских биатлонистов в этом престижном старте ранее выступали Ольга Назарова и Алексей Айдаров (2002 год), а в 2004-м - Елена Зубрилова и Владимир Драчев (ныне возглавляющий Союз биатлонистов России).

Фото сайта biathlon-aufschalke.de


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Итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер победили в Рождественской гонке по биатлону в Гельзенкирхене (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА. Старт...
 
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