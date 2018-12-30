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На первый день нового года объявлено штормовое предупреждение

31.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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На первый день нового года объявлено штормовое предупреждение

1 января ожидается сильный порывистый ветер, объявлен оранжевый уровень опасности.

В первый день наступающего года Беларусь будет штормить –  во многих районах страны ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15-18 м/с. В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности, - сообщает Белгидромет.

Источник: kp.by

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1 января ожидается сильный порывистый ветер, объявлен оранжевый уровень опасности. В первый день наступающего года Беларусь будет штормить –  во...
 
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