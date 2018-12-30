|
На первый день нового года объявлено штормовое предупреждение
31.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
1 января ожидается сильный порывистый ветер, объявлен оранжевый уровень опасности.
В первый день наступающего года Беларусь будет штормить – во многих районах страны ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15-18 м/с. В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности, - сообщает Белгидромет.
Источник:
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 января ожидается сильный порывистый ветер, объявлен оранжевый уровень опасности. В первый день наступающего года Беларусь будет штормить – во...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)