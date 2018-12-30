30 декабря 2018 года в нашем городе по инициативе Жлобинского православного благочиния прошла предновогодняя благотворительная акция «Доброе сердце».

Местом проведения данного мероприятия, ставшего уже традиционным, был центральный магазин «Евроопт». Покупатели жертвовали часть своих покупок – продукты питания, средства личной гигиены, канцелярские принадлежности, игрушки, воспитанникам городского социально-педагогического центра (детского приюта).





В ходе проведения акции желающие могли не только проявить милосердие, но и задать интересующие их вопросы на духовные темы священнику – ответственному по работе с молодёжью благочиния, настоятелю Жлобинского прихода храма преподобного Серафима Саровского протоиерею Леониду Михайловскому.

Николай ШУКАНОВ.

На снимке: участники акции с протоиереем Леонидом Михайловским.