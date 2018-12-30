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В Жлобине прошла акция "Доброе сердце"
31.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
30 декабря 2018 года в нашем городе по инициативе Жлобинского православного благочиния прошла предновогодняя благотворительная акция «Доброе сердце».
Местом проведения данного мероприятия, ставшего уже традиционным, был центральный магазин «Евроопт». Покупатели жертвовали часть своих покупок – продукты питания, средства личной гигиены, канцелярские принадлежности, игрушки, воспитанникам городского социально-педагогического центра (детского приюта).
В ходе проведения акции желающие могли не только проявить милосердие, но и задать интересующие их вопросы на духовные темы священнику – ответственному по работе с молодёжью благочиния, настоятелю Жлобинского прихода храма преподобного Серафима Саровского протоиерею Леониду Михайловскому.
Николай ШУКАНОВ.
На снимке: участники акции с протоиереем Леонидом Михайловским.
Фото Анатолия ГАЛИЧА.
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30 декабря 2018 года в нашем городе по инициативе Жлобинского православного благочиния прошла предновогодняя благотворительная акция «Доброе сердце»....
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