ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДРИБИНЩИНЫ! ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ И ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2019 ГОДОМ И ПРАЗДНИКОМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!

31.12.2018 — Разное | Савецкая вёска  
Размер текста:
A
A
A
Именно в эти новогодние дни все мы думаем только о хорошем. И верим, что это хорошее обязательно сбудется. Начните год с масштабных планов, с новыми силами и вдохновением.
Пусть новогодние праздники будут для вас ознаменованы самыми чудесными и яркими событиями. А грядущий год подарит как можно больше светлых и счастливых дней, несет мудрость, взаимоуважение и понимание.
Крепкого Вам здоровья, благополучия и гармонии, стабильности и достатка, успехов и удачи. Праздничного настроения и исполнения самых заветных желаний в канун нового года!
С уважением, Елена Колеснёва, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Именно в эти новогодние дни все мы думаем только о хорошем. И верим, что это хорошее обязательно сбудется. Начните год с масштабных планов, с новыми силами и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Поздравления с Новым годом!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.12.2018
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика