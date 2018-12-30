Визит Главы государства в Гродненский регион, выборы в местные Советы депутатов, V Форум регионов, «Дажынкi», визиты дипломатов, инвест-форумы, новые участки М6, реконструкция замков и другие важные события. Самое главное в регионе в 2018 году





Каждый из 365 дней в 2018-м был насыщен событиями и новостями. Ежедневно журналисты «Гродзенскай праўды» выпускали в информационное пространство региона и страны десятки новостных материалов, очерков, информаций и фоторепортажей. В объектив фотографов и поле зрения репортеров попадали самые стальные и интересные события: от чрезвычайных происшествий до важных визитов, экономических и культурных форумов, историй человеческих судеб и обзоров. Мы старались делать не просто интересный контент, но создать информационное поле, в котором будет комфортно и интересно быть нашим читателям, причем в обеих версиях — печатной «Гродзенскай праўды» и электронной grodnonews.by и в социальных сетях.

Подводя традиционные итоги уходящего 2018-го, мы собрали самые важные, актуальные материалы, которые вызвали наибольший отклик у читателей и оказали влияние не только на информационную, но и общественную ситуацию в регионе. В этот своеобразный итоговый дайджест 2018-го года вошли и масштабные культурные события как Фестиваль национальных культур, так и многочисленные экономические, политические и общественные события года .