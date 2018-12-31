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Как прошла новогодняя ночь на Кореличчине, смотрите ЗДЕСЬ (фото+видео)

01.01.2019 — Разное | Полымя  
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По традиции новогодняя ночь собрала десятки кореличчан на площади 17 Сентября в районном центре.

Новогоднее торжество началось с театрализованного представления, во время которого Год собаки передал свои права Году свиньи. Театрализация особенно пришлась по вкусу самым маленьким гостям праздника.

Как прошла новогодняя ночь на Кореличчине, смотрите ЗДЕСЬ (фото+видео)

Как прошла новогодняя ночь на Кореличчине, смотрите ЗДЕСЬ (фото+видео)

Как прошла новогодняя ночь на Кореличчине, смотрите ЗДЕСЬ (фото+видео)

Как прошла новогодняя ночь на Кореличчине, смотрите ЗДЕСЬ (фото+видео)

Как прошла новогодняя ночь на Кореличчине, смотрите ЗДЕСЬ (фото+видео)

Как прошла новогодняя ночь на Кореличчине, смотрите ЗДЕСЬ (фото+видео)

Как прошла новогодняя ночь на Кореличчине, смотрите ЗДЕСЬ (фото+видео)

Как прошла новогодняя ночь на Кореличчине, смотрите ЗДЕСЬ (фото+видео)

Как прошла новогодняя ночь на Кореличчине, смотрите ЗДЕСЬ (фото+видео)

Как прошла новогодняя ночь на Кореличчине, смотрите ЗДЕСЬ (фото+видео)

Как прошла новогодняя ночь на Кореличчине, смотрите ЗДЕСЬ (фото+видео)

Как прошла новогодняя ночь на Кореличчине, смотрите ЗДЕСЬ (фото+видео)

Как прошла новогодняя ночь на Кореличчине, смотрите ЗДЕСЬ (фото+видео)

Как прошла новогодняя ночь на Кореличчине, смотрите ЗДЕСЬ (фото+видео)

Как прошла новогодняя ночь на Кореличчине, смотрите ЗДЕСЬ (фото+видео)

Как прошла новогодняя ночь на Кореличчине, смотрите ЗДЕСЬ (фото+видео)

Как прошла новогодняя ночь на Кореличчине, смотрите ЗДЕСЬ (фото+видео)

Самые главные анимационные персонажи Нового года — Дед Мороз и Снегурочка — поинтересовались у жителей района, каким был для них ушедший 2018 год. Оказалось, для всех собеседников сказочных персонажей он был исключительно удачным. У кого-то родился еще один внук, а кто-то хорошо закончил школьную четверть, кому-то повезло с работой, а кто-то счастлив просто потому, что здоровы его родные.

Как прошла новогодняя ночь на Кореличчине, смотрите ЗДЕСЬ (фото+видео)

Как прошла новогодняя ночь на Кореличчине, смотрите ЗДЕСЬ (фото+видео)

Как прошла новогодняя ночь на Кореличчине, смотрите ЗДЕСЬ (фото+видео)

Как прошла новогодняя ночь на Кореличчине, смотрите ЗДЕСЬ (фото+видео)

Как прошла новогодняя ночь на Кореличчине, смотрите ЗДЕСЬ (фото+видео)

Как прошла новогодняя ночь на Кореличчине, смотрите ЗДЕСЬ (фото+видео)

Как прошла новогодняя ночь на Кореличчине, смотрите ЗДЕСЬ (фото+видео)

Как прошла новогодняя ночь на Кореличчине, смотрите ЗДЕСЬ (фото+видео)

Как прошла новогодняя ночь на Кореличчине, смотрите ЗДЕСЬ (фото+видео)

Как прошла новогодняя ночь на Кореличчине, смотрите ЗДЕСЬ (фото+видео)

Как прошла новогодняя ночь на Кореличчине, смотрите ЗДЕСЬ (фото+видео)

Не обошлась новогодняя ночь на Кореличчине без загадок, песен и хороводов у новогодней елки.

Инна ЛЕЙКО

Фото и видео автора 

 
 
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По традиции новогодняя ночь собрала десятки кореличчан на площади 17 Сентября в районном центре. Новогоднее торжество началось с театрализованного представления,
 
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