Как прошла новогодняя ночь на Кореличчине, смотрите ЗДЕСЬ (фото+видео)

По традиции новогодняя ночь собрала десятки кореличчан на площади 17 Сентября в районном центре.

Новогоднее торжество началось с театрализованного представления, во время которого Год собаки передал свои права Году свиньи. Театрализация особенно пришлась по вкусу самым маленьким гостям праздника.





































































Самые главные анимационные персонажи Нового года — Дед Мороз и Снегурочка — поинтересовались у жителей района, каким был для них ушедший 2018 год. Оказалось, для всех собеседников сказочных персонажей он был исключительно удачным. У кого-то родился еще один внук, а кто-то хорошо закончил школьную четверть, кому-то повезло с работой, а кто-то счастлив просто потому, что здоровы его родные.













































Не обошлась новогодняя ночь на Кореличчине без загадок, песен и хороводов у новогодней елки.

Инна ЛЕЙКО

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