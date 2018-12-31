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Google Trends назвал главные тренды 2018 года в Беларуси
01.01.2019 — Разное | Вороновская газета
Проект Google в своем ежегодном отчете назвал темы, ставшие популярными в 2018 году в Беларуси. В список вошли своеобразные топы в таких номинациях, как персона года, фильм года, также нашлось место в рейтинге для сериалов и даже покупок года.
Списки составлены с учетом поисковых запросов, по которым отмечен самый большой рост трафика в этом году по сравнению с прошлым годом.
Самые популярные запросы:
1. ЧМ 2018.
2. Мажор 3.
3. Полицейский с Рублёвки 3 сезон.
4 . Евровидение 2018.
5. Олимпиада 2018.
Персона года:
1. Стивен Хокинг.
2. Xxxtentacion.
3. Иосиф Кобзон.
4. Олег Табаков.
5. Фредди Меркьюри.
Фильм года:
1. Богемная рапсодия.
2. Движение вверх.
3. Веном.
4. Дэдпул 2 50 оттенков свободы.
5. 50 оттенков свободы.
ТВ-шоу года:
1. Евровидение 2018.
2. Холостяк 6 сезон.
3. Замуж за Бузову.
4. Песни на ТНТ.
5. Битва экстрасенсов 19 сезон.
Покупка года:
1. Авто.
2. Квартира.
3. Велосипед.
4. Мотоцикл.
5. Зимняя резина.
Сериал года:
1. Мажор 3.
2. Полицейский с Рублёвки 3 сезон.
3. Ивановы Ивановы 2 сезон.
4. Молодежка 5 сезон.
5. Домашний арест.
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Проект Google в своем ежегодном отчете назвал темы, ставшие популярными в 2018 году в Беларуси. В список вошли своеобразные топы в таких номинациях, как персона года,...
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