Google Trends назвал главные тренды 2018 года в Беларуси

Проект Google в своем ежегодном отчете назвал темы, ставшие популярными в 2018 году в Беларуси. В список вошли своеобразные топы в таких номинациях, как персона года, фильм года, также нашлось место в рейтинге для сериалов и даже покупок года.

Списки составлены с учетом поисковых запросов, по которым отмечен самый большой рост трафика в этом году по сравнению с прошлым годом.

Самые популярные запросы: 1. ЧМ 2018. 2. Мажор 3. 3. Полицейский с Рублёвки 3 сезон. 4 . Евровидение 2018. 5. Олимпиада 2018. Персона года: 1. Стивен Хокинг. 2. Xxxtentacion. 3. Иосиф Кобзон. 4. Олег Табаков. 5. Фредди Меркьюри.

Фильм года: 1. Богемная рапсодия. 2. Движение вверх. 3. Веном. 4. Дэдпул 2 50 оттенков свободы. 5. 50 оттенков свободы. ТВ-шоу года: 1. Евровидение 2018. 2. Холостяк 6 сезон. 3. Замуж за Бузову. 4. Песни на ТНТ. 5. Битва экстрасенсов 19 сезон.

Покупка года: 1. Авто. 2. Квартира. 3. Велосипед. 4. Мотоцикл. 5. Зимняя резина. Сериал года: 1. Мажор 3. 2. Полицейский с Рублёвки 3 сезон. 3. Ивановы Ивановы 2 сезон. 4. Молодежка 5 сезон. 5. Домашний арест. http://grodnonews.by/