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Google Trends назвал главные тренды 2018 года в Беларуси

01.01.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Проект Google в своем ежегодном отчете назвал темы, ставшие популярными в 2018 году в Беларуси. В список вошли своеобразные топы в таких номинациях, как персона года, фильм года, также нашлось место в рейтинге для сериалов и даже покупок года.
 
Списки составлены с учетом поисковых запросов, по которым отмечен самый большой рост трафика в этом году по сравнению с прошлым годом.
 
Самые популярные запросы:
 
1. ЧМ 2018.
 
2.  Мажор 3.
 
3.  Полицейский с Рублёвки 3 сезон.
 
4 .  Евровидение 2018.
 
5. Олимпиада 2018.
 
Персона года:
 
1. Стивен Хокинг.
 
2. Xxxtentacion.
 
3. Иосиф Кобзон.
 
4. Олег Табаков.
 
5. Фредди Меркьюри.
 
Google Trends назвал главные тренды 2018 года в Беларуси
 
Фильм года:
 
1. Богемная рапсодия.
 
2. Движение вверх.
 
3. Веном.
 
4. Дэдпул 2 50 оттенков свободы.
 
5. 50 оттенков свободы.
 
ТВ-шоу года:
 
1. Евровидение 2018.
 
2. Холостяк 6 сезон.
 
3. Замуж за Бузову.
 
4. Песни на ТНТ.
 
5. Битва экстрасенсов 19 сезон.
 
Google Trends назвал главные тренды 2018 года в Беларуси
 
Покупка года:
 
1. Авто.
 
2. Квартира.
 
3. Велосипед.
 
4. Мотоцикл.
 
5. Зимняя резина.
 
Сериал года:
 
1. Мажор 3.  
 
2. Полицейский с Рублёвки 3 сезон.
 
3. Ивановы Ивановы 2 сезон.
 
4. Молодежка 5 сезон.
 
5. Домашний арест.
 
 
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Проект Google в своем ежегодном отчете назвал темы, ставшие популярными в 2018 году в Беларуси. В список вошли своеобразные топы в таких номинациях, как персона года,...
 
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