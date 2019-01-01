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В Магнитогорске на улице с обрушившимся подъездом прогремел второй взрыв
В центре Магнитогорска прогремел взрыв. Об этом пишет издание
По предварительным данным, взорвался газовый баллон, установленный в маршрутном такси.
Позднее в экстренных службах города агентству
Инцидент произошел на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы газеты Правда. 31 декабря по адресу проспект Карла Маркса, 164/2, в жилом доме взорвался газ, в результате чего обрушился подъезд здания. На данный момент известно о восьми погибших, судьба 32 человек остается неизвестной.
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В центре Магнитогорска прогремел взрыв. Об этом пишет издание Znak со ссылкой на очевидцев.
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