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В Магнитогорске на улице с обрушившимся подъездом прогремел второй взрыв

01.01.2019 22:37 — Разное | Партизан  
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В центре Магнитогорска прогремел взрыв. Об этом пишет издание Znak со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, взорвался газовый баллон, установленный в маршрутном такси.

Позднее в экстренных службах города агентству РИА Новости подтвердили информацию о загоревшемся микроавтобусе. Сообщается о трех пострадавших.

Инцидент произошел на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы газеты Правда. 31 декабря по адресу проспект Карла Маркса, 164/2, в жилом доме взорвался газ, в результате чего обрушился подъезд здания. На данный момент известно о восьми погибших, судьба 32 человек остается неизвестной.


 
 
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В центре Магнитогорска прогремел взрыв. Об этом пишет издание Znak со ссылкой на очевидцев.
 
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