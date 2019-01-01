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Китай вывел в море оружие, которого нет ни у России, ни у США
Китайский танкодесантный корабль 072 III Haiyang Sha, вооруженный рельсотроном, вышел в море для испытаний,
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Пушка рельсотрона находится в носовой части судна. На палубе корабля стоят контейнеры, в которых, возможно, размещено электрооборудование. На испытаниях была достигнута
Похоже, китайским военным удалось решить ряд ключевых проблем, связанных с использованием электромагнитных орудий: износ ствола, скорость заряжания и другие. Вероятнее всего, они будут перевооружать электромагнитными орудиями эсминцы проекта 956-ЭМ российской постройки. Рейлганы на них могут заменить 130-мм спаренные орудия.
В отличие от китайцев, военные США приняли
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Пушка рельсотрона находится в носовой части судна.
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