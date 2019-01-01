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Китай вывел в море оружие, которого нет ни у России, ни у США

02.01.2019 10:55 — Разное | Tut.by  
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Китайский танкодесантный корабль 072 III Haiyang Sha, вооруженный рельсотроном, вышел в море для испытаний, сообщает портал Task and Purpose. По мнению портала, работы над китайской электромагнитной пушкой ведутся с опережением графика.

По оценкам американской разведки, китайские военные планируют размещать на своих военных кораблях рельсотроны уже в 2025 году. Эти орудия смогут поражать цели на дальности до 124 миль (200 километров).

Пушка рельсотрона находится в носовой части судна. На палубе корабля стоят контейнеры, в которых, возможно, размещено электрооборудование. На испытаниях была достигнута скорость 2500 м/с (M=7,5), а дульная энергия составила 32 МДж.

Похоже, китайским военным удалось решить ряд ключевых проблем, связанных с использованием электромагнитных орудий: износ ствола, скорость заряжания и другие. Вероятнее всего, они будут перевооружать электромагнитными орудиями эсминцы проекта 956-ЭМ российской постройки. Рейлганы на них могут заменить 130-мм спаренные орудия.

В отличие от китайцев, военные США приняли решение отказаться от внедрения рельсотрона (электромагнитной пушки), соответствующая программа должна была быть свернута уже к 2019 году. Что касается России, то пока известно об испытаниях рельсотрона в лабораторных условиях.

 
 
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Пушка рельсотрона находится в носовой части судна.
 
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