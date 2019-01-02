Новый год в Беларуси отметили без серьезных происшествий

За два дня празднования нового года в Беларуси от пиротехники пострадали 27 человек. У них в основном – легкие травмы рук, сообщает телеканал «МИР 24».

Сотрудники милиции отмечают – серьезных происшествий не зарегистрировано. Встреча 2019-го прошла спокойно. Всего по стране зафиксировано 50 нарушений правопорядка. В местах массового скопления людей – ни одного происшествия. Безопасность в новогоднюю ночь обеспечивали вдвое больше сотрудников милиции, чем в обычные дни.

«Накануне проведения праздничных мероприятий сотрудниками милиции реализовывался комплекс профилактических мероприятий, направленных на недопущение правонарушений, как в местах проведения праздничных гуляний, так и в целом по республике. Это дало положительные результаты. Как итог – в местах проведения мероприятий никаких чрезвычайных ситуаций зарегистрировано не было. Также не было и преступлений», – подчеркнул начальник управления охраны правопорядка МВД Республики Беларусь Дмитрий Курьян.

За время праздников сотрудники милиции изъяли из незаконного оборота более семи миллионов единиц пиротехники.