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Новый год в Беларуси отметили без серьезных происшествий
03.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
За два дня празднования
Сотрудники милиции отмечают – серьезных происшествий не зарегистрировано. Встреча 2019-го прошла спокойно. Всего по стране зафиксировано 50 нарушений правопорядка. В местах массового скопления людей – ни одного происшествия. Безопасность в новогоднюю ночь обеспечивали вдвое больше сотрудников милиции, чем в обычные дни.
«Накануне проведения праздничных мероприятий сотрудниками милиции реализовывался комплекс профилактических мероприятий, направленных на недопущение правонарушений, как в местах проведения праздничных гуляний, так и в целом по республике. Это дало положительные результаты. Как итог – в местах проведения мероприятий никаких чрезвычайных ситуаций зарегистрировано не было. Также не было и преступлений», – подчеркнул начальник управления охраны правопорядка МВД Республики Беларусь Дмитрий Курьян.
За время праздников сотрудники милиции изъяли из незаконного оборота более семи миллионов единиц пиротехники.
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Безопасность в новогоднюю ночь обеспечивали вдвое больше сотрудников милиции, чем в обычные дни.
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