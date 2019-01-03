|
С подарками — в многодетные семьи
04.01.2019 — Разное | Горецкий вестник
Продолжается районная благотворительная
С новогодними подарками в неполных многодетных семьях побывали председатель Горецкой районной организации Белорусского Общества Красного Креста Татьяна Боровикова и председатель районного совета ветеранов Сергей Шинелев.
Фото Михаила Левцова
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжается районная благотворительная акция «Наши дети». С новогодними подарками в неполных многодетных семьях побывали председатель Горецкой районной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)