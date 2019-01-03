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С подарками — в многодетные семьи

04.01.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Продолжается районная благотворительная акция «Наши дети».

С новогодними подарками в неполных многодетных семьях побывали председатель Горецкой районной организации Белорусского Общества Красного Креста Татьяна Боровикова и председатель районного совета ветеранов Сергей Шинелев.

 

С подарками — в многодетные семьи

 

С подарками — в многодетные семьи
Семья Гращенко — Анна Михайловна, дети Марк, Эмилия и Милана.

 

С подарками — в многодетные семьи
Татьяна Александровна Бричикова и дети – Ольга, Арсений, Никита, Виктория.

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Продолжается районная благотворительная акция «Наши дети». С новогодними подарками в неполных многодетных семьях побывали председатель Горецкой районной...
 
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