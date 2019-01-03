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Милиция разыскивает девушку, которая ушла из дома в деревне между Минском и Слуцком

04.01.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Милиция разыскивает девушку, которая ушла из дома в деревне между Минском и Слуцком

Узденским РОВД разыскивается Казей Алеся Сергеевна 21.11.2002 г.р., которая 1 января ушла из дома в деревне Озеро Узденского района, и до настоящего момента ее местонахождение не известно. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

Деревня Озеро находится на пересечении автодорог Р23 Минск-Микашевичи и Р65 Заславль-Джержинск-Озеро.

На момент исчезновения была одета: куртка типа «парка» темно-зеленого цвета, штаны спортивные на байке черного цвета с полосой красного цвета, шапка вязаная серо-розового цвета с помпоном, кофта зеленого цвета с надписью на иностранном языке, полуботинки черного цвета.

Приметы: на вид 15-17 лет, рост около 170-173 см, среднего телосложения, плечи горизонтальные, лицо круглое, бледное, лоб средний, вертикальный, брови прямые, низкие, глаза серые, нос средний, прямой, основание носа горизонтальное, рот средние величины, губы средней толщины, равномерное выступание обеих губ, подбородок вертикальный, уши овальные, волосы темно-русые, прямые, длинные, голос глухой, ходит быстро, размер обуви 38-39.

Просим граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемой сообщить в милицию по телефонам: +3751718-54685, +37529-1696953, +37529-2728152 либо в ближайшее отделение милиции по телефону 102.

 
Теги: Минск
 
 
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Узденским РОВД разыскивается Казей Алеся Сергеевна 21.11.2002 г.р., которая 1 января ушла из дома в деревне Озеро Узденского района, и до настоящего момента ее...
 
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