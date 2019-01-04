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Жительница Ганцевичей родила первого ребёнка Беларуси 2019 года!

04.01.2019 10:17 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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В 00.15 1 января жительница Ганцевичей  Александра Кладько родила первого ребёнка 2019 года в стране. Малышка появилась на свет в родильном доме города Барановичи.

Жительница Ганцевичей родила первого ребёнка Беларуси 2019 года!

Вес девочки при рождении — 3 килограмма 590 граммов, а рост — 53 сантиметра. Мама новорожденной работает в Ганцевичской центральной районной библиотеке имени В.Ф.Проскурова, а папа — монтёром пути в Лунинецком отделении БЖД.

К слову, малышка — первенец в семье Кладько. Поздравляем новоиспеченных родителей!

Фото Бориса НОВОГРАНА, «Наш край».

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В 00.15 1 января жительница Ганцевичей  Александра Кладько родила первого ребёнка 2019 года в стране. Малышка появилась на свет в
 
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