Жительница Ганцевичей родила первого ребёнка Беларуси 2019 года!

В 00.15 1 января жительница Ганцевичей Александра Кладько родила первого ребёнка 2019 года в стране. Малышка появилась на свет в родильном доме города Барановичи.
Вес девочки при рождении — 3 килограмма 590 граммов, а рост — 53 сантиметра. Мама новорожденной работает в Ганцевичской центральной районной библиотеке имени В.Ф.Проскурова, а папа — монтёром пути в Лунинецком отделении БЖД.
К слову, малышка — первенец в семье Кладько. Поздравляем новоиспеченных родителей!
Фото Бориса НОВОГРАНА, «Наш край».
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