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25-летний молодой человек облил себя кипятком в новогоднюю ночь

05.01.2019 11:51 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
И погиб от ударов ножом.

25-летний житель города Нижнекамска погиб странной смертью в новогоднюю ночь. По предварительной информации, в момент смерти молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает телеграм-канал BadNews, Дамир Хадиуллин начал праздновать наступающий год заранее, и уже к вечеру был в неадекватном состоянии. Согласно источнику, внутренний голос подсказал парню, что кто-то собирается его похоронить живьем и даже разрыл могилу.

Не став дожидаться такой участи, прямо при своих приятелях Дамир облил себя кипятком, и погиб от многократных ударов ножом в область живота. От увиденного собутыльники пришли в ужас и сбежали, а вернувшись застали своего друга мертвым.


Отмечается, что через неделю парню исполнилось бы 26 лет.



 
 
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