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В Могилёве после обращения на телефонную линию починили лифт и поставили новый оконный блок в подъезде
Новости Беларуси Диалог без посредников. Традиционные прямые телефонные линии прошли в администрациях всех уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Могилевский городской исполнительный комитет поступило два десятка телефонных обращений. Основные темы, как всегда, касаются ЖКХ и строительства.
Некоторые вопросы удается решить сразу. Так, 70-летний житель Могилева попросил решить вопрос с лифтом. Почти три месяца жильцы его дома вынуждены подниматься в квартиры только по лестнице. После замены лифта монтажники не торопились его запускать. Сам пожилой мужчина живет на 9 этаже и поэтому для него решение этой проблемы было особенно актуально.
Владимир Романов, житель Могилева:
В эффективности прямых линий убедилась и Наталья Дачковская. Полгода она добивалась, чтобы в подъезде дома поставили новый оконный блок. Прежний пострадал от пожара, и на его месте всё это время была, по сути, дыра. Недавно в подъезде даже лежал снег.
После телефонного обращения в горисполком вопрос решился в течение двух дней. Теперь женщина намерена снова обратиться на прямую линию, чтобы помогли решить еще одну проблему.
Наталья Дачковская, житель Могилева:
Владимир Дударев, заместитель председателя Могилевского горисполкома:
Насущные проблемы у жителей Могилева, конечно, еще остаются. И такой прямой диалог власти с населением, как уже неоднократно доказано, – действенный способ их решения.
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В Могилёве после обращения на телефонную линию починили лифт и поставили новый оконный блок в подъезде
Новости Беларуси Диалог без посредников. Традиционные прямые телефонные линии прошли в администрациях всех уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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