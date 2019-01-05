Лимиты по объему потребления электроэнергии отменили в Беларуси

С 1 января 2019 года в Беларуси отменили дифференциацию тарифов на электричество по объему потребления. Об этом говорится в постановлении Совета Министров № 985 (от 29.12.2018 г.), опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Таким образом, вне зависимости от количество потребленной электроэнергии, для квартир с газовой плитой тариф составит 0,1746 рубля за 1 кВт/ч (ранее для таких квартир лимит был 150 кВт/ч и оплачивался по льготному тарифу 0,1433 рубля; сверх нормы — 0,1841 рубля за 1 кВт/ч).

Для квартир, оборудованных электроплитами, 1 кВт/ч теперь стоит 0,1484 рубля (ранее льготный тариф распространялся на 250 кВт/ч и был 0,1218 рубля; сверх нормы до 400 кВт/ч — 0,1583 рубля за кВт/ч; более 400 — 0,1841 рубля за кВт/ч).