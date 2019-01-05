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«Это огромная радость». Беременность Александры Савельевой обсуждают в Сети

06.01.2019 11:28 — Разное | СТВ  
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Новости России. Недавно в соцсетях начали обсуждать пополнение в семье Александры Савельевой. Точнее, обсуждается эта тема давно, но теперь появились видимые доказательства интересного положения солистки группы «Фабрика».  

Вносить изменения в свой график 35-летняя Савельева начала примерно в декабре 2018 года. Она стала реже появляться на публике, временами пропускала концерты группы, а в гардеробе певицы теперь преобладают свободные одеяния.  

«Это огромная радость». Беременность Александры Савельевой обсуждают в Сети
Фото: instagram.com/sasha_savelieva  

Сама Александра, её супруг Кирилл Сафонов и продюсер Игорь Матвиенко никак не комментируют догадки фанатов артистки, которые неизменно появляются в комментариях под её постами в Instagram.  

«Какой месяц уже? Или всё ещё скрываете? Уже даже в широкой одежде не скрыть»,  

«Как вы? Как ваше самочувствие?»,  

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«Да пусть скрывает. Главное, чтобы всё было хорошо! Это огромная радость. Я бы тоже скрывала от чужих»,  

«У Саши характерный взгляд и выражение лица, чуть припухлое, как у беременных. Зачем спрашивать человека, если и так понятно?»,  

«Саша, поздравляю, ведь ребёнок – это большое счастье».  

«Это огромная радость». Беременность Александры Савельевой обсуждают в Сети
Фото: instagram.com/sasha_savelieva  

Предполагается, что ребёнок Савельевой появится на свет весной 2019 года. В это же время случиться аналогичное громкое событие. 

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Новости России. Недавно в соцсетях начали обсуждать пополнение в семье Александры Савельевой. Точнее, обсуждается эта тема давно, но теперь появились видимые...
 
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