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Наталья Подольская пожелала зрителям телеканала «МИР» благополучия

06.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Популярная певица Наталья Подольская поздравила зрителей телеканала «МИР 24» с Новым годом.

«Я желаю вам счастья, любви, будьте здоровы и пусть в ваши домах все будет благополучно», – сказала Наталья.

Полное поздравление Натальи Подольской смотрите в видеооткрытке.





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Популярная певица от души поздравила всех с Новым годом.
 
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