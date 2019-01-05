|
Наталья Подольская пожелала зрителям телеканала «МИР» благополучия
06.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Популярная певица Наталья Подольская поздравила зрителей телеканала «МИР 24» с Новым годом.
«Я желаю вам счастья, любви, будьте здоровы и пусть в ваши домах все будет благополучно», – сказала Наталья.
Полное поздравление Натальи Подольской смотрите в видеооткрытке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Популярная певица от души поздравила всех с Новым годом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)