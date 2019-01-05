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«Метастазы пропали»: как икона «Всецарица» исцелила жителя Берёзы
Новости Беларуси. В Беларуси за 10 лет – по самым скромным подсчетам – зафиксировано около 10 тысяч чудес. Среди них и история жителя Брестской области Василия Бердника, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Шесть лет назад врачи сказали, что он не проживет и года.
Василий Бердник, житель Березы:
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Новости Беларуси. В Беларуси за 10 лет – по самым скромным подсчетам – зафиксировано около 10 тысяч чудес. Среди них и история жителя Брестской области Василия...
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