Веселые каникулы

Настоящим новогодним подарком стал для учащихся 4 – 6 классов просмотр кинофильма «Щелкунчик и четыре королевства». Ребята увлеченно следили за удивительным путешествием отважной Клары, которая не испугалась мышиного короля, а сделала его своим союзником. Невероятно красивые волшебные пейзажи сказочных королевств, неожиданные спецэффекты и, конечно же, 3 – D очки помогли почувствовать себя настоящими участниками чудес, происходящих на экране.

Праздничное настроение и радостное ожидание новогодних чудес этот киносеанс нашим ребятам. Пусть все каникулы будут веселыми!

Марина Фролова,

учащаяся 5 класса,

кружок «Юный журналист»

руководитель

Андрейчик Э.А.