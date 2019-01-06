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Веселые каникулы

07.01.2019 — Разное | Единство  
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Настоящим новогодним подарком стал для учащихся 4 – 6 классов просмотр кинофильма «Щелкунчик и четыре королевства». Ребята увлеченно следили за удивительным путешествием отважной Клары, которая не испугалась мышиного короля, а сделала его своим союзником. Невероятно красивые волшебные пейзажи сказочных королевств, неожиданные спецэффекты и, конечно же, 3 – D очки помогли почувствовать себя настоящими участниками чудес, происходящих на экране.

Праздничное настроение и радостное ожидание   новогодних чудес этот киносеанс нашим ребятам. Пусть все каникулы будут веселыми!

 Марина Фролова,

учащаяся 5 класса,

кружок «Юный журналист»

руководитель

Андрейчик Э.А.

 
 
Ссылка на источник 24
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