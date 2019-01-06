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С Рождеством поздравили брестчан Дед Мороз и Снегурочка

07.01.2019 22:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня, 7 января 2019 года на площади Ленина брестчан с Рождеством Христовым поздравляли Дед Мороз и Снегурочка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62320.php

С Рождеством поздравили брестчан Дед Мороз и Снегурочка

Сказочные персонажи пожелали в год 1000-летия Бреста горожанам много всего хорошего:

 - Рождество укрепляет веру людей в торжество добра над злом. Чудо рождения Иисуса Христа означает триумф веры, надежды и любви, которые так необходимы нам сегодня. Так пусть же Рождественские торжества принесут в вашу жизнь согласие, милосердие и взаимоуважение…

С Рождеством поздравили брестчан Дед Мороз и Снегурочка

На сцене брестчан развлекали ряженые колядники, вокальные и танцевальные коллективы: «Рамонки», «Сузорье», «Савва-групп», студия «Бум», а также ансамбль «Маленький принц». 

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня, 7 января 2019 года на площади Ленина брестчан с Рождеством Христовым поздравляли Дед Мороз и Снегурочка. Сказочные персонажи пожелали в год 1000-летия...
 
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