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С Рождеством поздравили брестчан Дед Мороз и Снегурочка
07.01.2019 22:54 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня, 7 января 2019 года на площади Ленина брестчан с Рождеством Христовым поздравляли Дед Мороз и Снегурочка.
Сказочные персонажи пожелали в год 1000-летия Бреста горожанам много всего хорошего:
На сцене брестчан развлекали ряженые колядники, вокальные и танцевальные коллективы: «Рамонки», «Сузорье», «Савва-групп», студия «Бум», а также ансамбль «Маленький принц».
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Сегодня, 7 января 2019 года на площади Ленина брестчан с Рождеством Христовым поздравляли Дед Мороз и Снегурочка. Сказочные персонажи пожелали в год 1000-летия...
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