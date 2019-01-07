Основа стабильности. К 100-летию финансовой системе Беларуси

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7 января финансовой системе Беларуси исполняется 100 лет. Именно в этот день в далёком 1919 году был создан Комиссариат финансов.

Пройдя долгий и нелёгкий путь становления и развития, главное финансовое ведомство республики сегодня слаженно выполняет задачи по обеспечению бюджета страны денежными ресурсами и рациональному использованию государственных средств. В районе более тринадцати лет руководит финансовым отделом райисполкома Елена Куксовская. Она рассказала корреспонденту «СК» про особенности эффективной работы системы и основные аспекты распределения денежных потоков в районе в этом году.





— Елена Анатольевна, от чего зависит успешное развитие финансовой системы?

— Финансы пронизывают всё — от бюджета семьи до государственной казны. За сто лет сменяли друг друга исторические вехи, политические формации, продолжалось поступательное развитие, район обретал потенциал, прирастал инфраструктурой, новыми объектами. Финансовая система — одна из самых сложных по структуре, поэтому здесь работают профессионалы. Это люди, которые прилагали максимум усилий для успешного развития экономики района. Для них цифра — это знак, наполненный глубоким смыслом. Есть такое высказывание: «Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений». Поэтому самое главное, чтобы важные решения принимали грамотные финансисты, в чьих руках и сосредоточены основные денежные потоки.

— Значит, профессия для вас — это способ жизни и мышления?

— Профессионализм любого финансиста оценивается с точки зрения обеспечения чёткого исполнения бюджета, соблюдения законодательства при реализации программ социально-экономического развития республики, района. Это обязывает нас быть не просто кассирами, а специалистами, способными видеть проблему и уметь найти пути её решения. Мы обязаны предвидеть, планировать, предупреждать любые нарушения ещё на стадии подготовки решений. Важно уметь анализировать ситуацию, быстро реагировать на изменения, происходящие в экономике района и просчитать развитие событий в ближайшей перспективе. Всё это требует от финансистов широкого кругозора, аналитического склада ума, знания действующего законодательства.

— Елена Анатольевна, вы продолжатель финансовой династии района…

— Моя мама, Нина Шершнёва, всю свою жизнь посвятила финансовой системе района и привила мне любовь к этой важной профессии. Она поддерживает меня ежедневно, активность и энергичность заряжает бодростью, её целеустремлённость убеждает, что нет невыполнимых задач — надо лишь найти нестандартное решение. Хотелось бы сказать слова благодарности моему бывшему руководителю Софье Зайцевой. Немало сделали для стабильного развития района Альбина Прудникова, Наталья Хандуратова, Светлана Дроздовская, Софья Денскевич, Николай Достовалов и многие другие.

— Какие задачи стоят перед вами в этом году?

— Недавно на сессии районного Совета депутатов утверждён районный бюджет на 2019 год. Он сохранит свою социальную направленность расходов: на социальную сферу планируется направить 27,4 млн рублей, или 79,5% от всех расходов бюджета. В списке приоритетных статей расходов — образование (12,9 млн рублей), здравоохранение (9,4 млн рублей), жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство (3,2 млн рублей).

— Что бы вы пожелали своим коллегам?

— Мы отмечаем вековой юбилей системы, от которой зависит экономическая стабильность региона и уровень жизни мстиславчан. Это важная задача, которую помогают реализовать мои коллеги. Они всегда были и остаются для меня поддержкой и опорой. Спасибо за совместную работу, усердный труд, за тёплую и дружескую атмосферу в коллективе, за отличное настроение и оптимистический настрой. Пусть вам всегда сопутствует удача, счастье и успех.