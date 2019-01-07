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Лукашенко зажег рождественскую свечу в храме в честь Всех Святых

08.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко утром 7 января посетил храм в честь Всех Святых в Минске. Здесь он передал в дар икону «Рождество Христово», которая была изготовлена в мастерской каменной россыпи при Свято-Елисаветинском монастыре по оригинальной технологии, сообщает «МИР 24». 

В подарок глава государства получил специальный выпуск Евангелия в окладе из латуни. Рождественскую свечу Александр Лукашенко зажег у иконы святого благоверного князя Александра Невского, а всем верующим пожелал мира. 

«В этот светлый и красивый праздник я хочу пожелать всем вам здоровья и благополучия. Пусть на нашей земле рождаются дети, нам очень важно, чтобы их было много. Пусть у них будет счастливое детство и долгая, яркая, интересная жизнь, а все это зависит только от нас. Пусть наша красивая и сильная Беларусь всегда, благодаря нашему уму и рукам, будет цветущей и процветающей в мире. Мы будем жить только в мире, и во имя этого мы должны сделать все», – сказал Лукашенко.

Храм-памятник в честь Всех Святых совсем недавно открыли для верующих. На его строительство ушло более 20 лет. В 1991 году патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй освятил закладной камень, и сегодня Александр Лукашенко возложил к памятнику предстоятеля цветы.

После президент осмотрел колокола, которые будут установлены на колокольне храма-памятника. Самый главный из них – благовестник – будет весить 850 килограммов.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси передал в дар икону «Рождество Христово».
 
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