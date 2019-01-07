В парке «Россия — моя история» на ВДНХ заклеили даты, связанные с «Норд-Остом», Бесланом и «Курском»





В павильоне «Россия — моя история», открывшемся в конце декабря на ВДНХ, в таблице «От Рюрика до Путина» заклеили четыре важных события времен президентства Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

«Вчера случайно оказались в павильоне истории России на ВДНХ, на стене висит большая таблица всех важных событий «от Рюрика до Путина». Четыре события милым образом заклеены. Кто угадает все 4?» — написал пользователь Алексей Шиврин.

Заклеены оказались изначально отмеченные в хронологии важных событий катастрофа подводной лодки «Курск», захват заложников на Дубровке и в Беслане, а также война в Грузии.

Парк «Россия — моя история» открылся в павильоне 57 на ВДНХ 26 декабря. На церемонии открытия павильона после реконструкции присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.