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В парке «Россия — моя история» на ВДНХ заклеили даты, связанные с «Норд-Остом», Бесланом и «Курском»

08.01.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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В парке «Россия — моя история» на ВДНХ заклеили даты, связанные с «Норд-Остом», Бесланом и «Курском»

В павильоне «Россия — моя история», открывшемся в конце декабря на ВДНХ, в таблице «От Рюрика до Путина» заклеили четыре важных события времен президентства Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

«Вчера случайно оказались в павильоне истории России на ВДНХ, на стене висит большая таблица всех важных событий «от Рюрика до Путина». Четыре события милым образом заклеены. Кто угадает все 4?»написал пользователь Алексей Шиврин.

Заклеены оказались изначально отмеченные в хронологии важных событий катастрофа подводной лодки «Курск», захват заложников на Дубровке и в Беслане, а также война в Грузии.

В парке «Россия — моя история» на ВДНХ заклеили даты, связанные с «Норд-Остом», Бесланом и «Курском»

Парк «Россия — моя история» открылся в павильоне 57 на ВДНХ 26 декабря. На церемонии открытия павильона после реконструкции присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

 
 
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В павильоне «Россия — моя история», открывшемся в конце декабря на ВДНХ, в таблице «От Рюрика до...
 
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