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В канун Рождества наградили дубровенских школьников, победителей второго (районного) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам

08.01.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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В канун Рождества наградили дубровенских школьников, победителей второго (районного) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам

В канун Рождества состоялось традиционное чествование победителей второго (районного) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам. Лучших учеников пригласили в районный Дом ремесел, где их приветствовали председатели общественных объединений Дубровенского района.
Команду Дубровенского района на третьем (областном) этапе республиканской олимпиады по четырем учебным предметам представят девять учащихся школ района: по русскому языку и литературе — Анна Менделева и Кристина Тимошевская, ученицы 10 класса средней школы №1, Дарья Дементьева и Алина Ивкина, ученицы 11 класса средней школы №2; по белорусскому языку и литературе Елена Коляго, ученица 11 класса средней школы №1; по географии — Виктория Горбачевская, ученица 11 класса средней школы №2; по физической культуре и здоровью — Роман Могиленко, учащийся 10 класса средней школы №2, Елизавета Шинкевич, учащаяся средней школы №1, и Диана Османова, ученица 9 класса Осинторфской средней школы.
Победителей второго этапа республиканской олимпиады поздравили заместитель председателя Дубровенского райисполкома, председатель районной организации РОО «Белая Русь» Светлана Рыжанская; председатель Дубровенского районного объединения профсоюзов Ирина Соколова; начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, председатель районной организации БСЖ Людмила Дударева.


В канун Рождества наградили дубровенских школьников, победителей второго (районного) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам

Светлана Рыжанская поздравила ребят с достигнутыми успехами, благодарила за высокий профессионализм и творческий подход их педагогов, родителей, которые поддерживали своих детей
—Именно в эти праздничные рождественские дни хочется особенно верить в волшебство и исполнение чудес. Сегодня на встрече присутствует «золотая» молодежь Дубровенщины. Золотая в плане того, что вы — самые способные, настроенные на результат ребята, ведь уже через несколько лет именно вам вершить судьбу нашей страны. А ей нужны энергичные, целеустремленные личности, грамотная молодежь, которая ставит правильные цели и добивается их, показывая лучший результат и успех, — отметила Светлана Рыжанская.
Ирина Соколова поздравила ребят с Новым годом и Рождеством, пожелав, чтобы 2019 год стал для них особенным, а также отметила важность этой встречи:
—В отличие от календарного учебный год еще продолжается, о результатах говорить рано, но успехи школьников очевидны. Ребята взяли высокий старт, и заслуженное поощрение станет стимулом в достижении поставленных целей.
Взрослые всегда хотят, чтобы дети выросли умными, знающими, честными и любящими людьми. Представители общественности желали молодым людям успешно закончить учебный год, заняться любимым и полезным делом, активно участвовать в общественной жизни родного города. В награду за успехи в учебе, спорте, творческой и общественной жизни каждый из участников праздника получил подарочный набор сладостей.


В канун Рождества наградили дубровенских школьников, победителей второго (районного) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам


В канун Рождества наградили дубровенских школьников, победителей второго (районного) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам


В канун Рождества наградили дубровенских школьников, победителей второго (районного) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам


В канун Рождества наградили дубровенских школьников, победителей второго (районного) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам

Участники новогоднего представления сразились в играх и конкурсах, а также водили хороводы, пели и танцевали. В районном Доме ремесел для них была организована экскурсия по мастерским, где ребята познакомились с промыслами Дубровенщины.
В этом учебном году в школьных олимпиадах попробовали свои силы 692 учащихся с 5 по 11 класс, 70 из которых обучаются на уровне профессионально технического образования.
В течение трех недель, с 17 ноября по 1 декабря, 164 ученика (четверо из них — учащиеся ДГПЛ) демонстрировали свои знания, умения и навыки по учебным предметам на районном этапе республиканской олимпиады.
Каждый человек, независимо от возраста, в канун самого сказочного праздника — Нового года и Рождества — ждет чуда. И это чудо проявляется не в каких-либо сверхъестественных явлениях, а в простых, но приятных вещах: украшенной яркими игрушками и гирляндами елочки, Деда Мороза со Снегурочкой и подарками. Все это в целом наполняет праздник нотками волшебства.
Именно поэтому праздничный марафон на Дубровенщине охватил разные возрастные группы и слои населения.
Так, в праздничные дни заместитель председателя Дубровенского райисполкома, председатель районной организации РОО «Белая Русь» Светлана Рыжанская и председатель Дубровенского районного объединения проф¬союзов Ирина Соколова посетили Осинторфскую больницу сестринского ухода.
Звучали теплые поздравления, слова благодарности за годы, отданные работе на благо района. А привезенные фрукты и сладкие кондитерские изделия для 17 пациентов больницы сделали эту встречу волнующей и незабываемой.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.

 
 
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В канун Рождества состоялось традиционное чествование победителей второго (районного) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам. Лучших учеников...
 
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