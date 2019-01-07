Коллектив народного семейного ансамбля «Сваякі» удостоен премии «За духовное возрождение»





Девять специальных премий руководителя государства присуждены деятелям культуры и искусства Беларуси. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Спецпремии получили: Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь, коллективы Поставского территориального центра социального обслуживания населения и Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа, народный артист Виктор Манаев, авторский коллектив Федерации профсоюзов Беларуси, творческий коллектив бывших малолетних узников фашизма «Лёсы», народный инструментальный ансамбль «Нясвіжскія лыжкары» и коллектив народного семейного ансамбля «Сваякі» из Волковысского района за сохранение, развитие и популяризацию белорусских традиций семейного любительского творчества, организацию и проведение фестиваля-конкурса творческих семейных династий «Сваякі запрашаюць».

Спецпремию от Лукашенко получила и «Мисс Беларусь-2018», «Мисс мира Европа» Мария Василевич за значительный вклад в развитие международного культурного сотрудничества, активную благотворительную деятельность.

Средства выделяются из средств фонда президента по поддержке культуры и искусства.

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