ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Коллектив народного семейного ансамбля «Сваякі» удостоен премии «За духовное возрождение»

08.01.2019 — Разное | Новости Волковыска  
Размер текста:
A
A
A
Коллектив народного семейного ансамбля «Сваякі» удостоен премии «За духовное возрождение»

Девять специальных премий руководителя государства присуждены деятелям культуры и искусства Беларуси. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Спецпремии получили: Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь, коллективы Поставского территориального центра социального обслуживания населения и Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа, народный артист Виктор Манаев, авторский коллектив Федерации профсоюзов Беларуси, творческий коллектив бывших малолетних узников фашизма «Лёсы», народный инструментальный ансамбль «Нясвіжскія лыжкары» и коллектив народного семейного ансамбля «Сваякі» из Волковысского района за сохранение, развитие и популяризацию белорусских традиций семейного любительского творчества, организацию и проведение фестиваля-конкурса творческих семейных династий «Сваякі запрашаюць».

Спецпремию от Лукашенко получила и «Мисс Беларусь-2018», «Мисс мира Европа» Мария Василевич за значительный вклад в развитие международного культурного сотрудничества, активную благотворительную деятельность.

Средства выделяются из средств фонда президента по поддержке культуры и искусства.

 

Подпишитесь на наш канал в 

 

 

 

«Сваякi запрашаюць!»

 

 

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девять специальных премий руководителя государства присуждены деятелям культуры и искусства Беларуси. Соответствующий указ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гуренко покинет минское «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика