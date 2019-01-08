Брестское "Динамо" на своем официальном сайте выступило с очередным обращением по "делу Савицкого".

"Если прецедент с Павлом Савицким будет утвержден, то тем самым АБФФ сделает и без того неинтересный с точки зрения трансферного рынка белорусский чемпионат еще более непривлекательным. Идя в футбольную школу, ребенок становится крепостным. Пункты регламента, на которые ссылается АБФФ, противоречат регламенту УЕФА", — говорится в обращении.