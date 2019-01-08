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ФК "Динамо-Брест": идя в футбольную школу, ребенок становится крепостным
Брестское "Динамо" на своем официальном сайте выступило с очередным обращением по "делу Савицкого".
"Если прецедент с Павлом Савицким будет утвержден, то тем самым АБФФ сделает и без того неинтересный с точки зрения трансферного рынка белорусский чемпионат еще более непривлекательным. Идя в футбольную школу, ребенок становится крепостным. Пункты регламента, на которые ссылается АБФФ, противоречат регламенту УЕФА", — говорится в обращении.
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Брестское "Динамо" на своем официальном сайте выступило с очередным обращением по "делу Савицкого".
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