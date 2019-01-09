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К Рождеству подкинет снега и приморозит до -18
10.01.2019 — Разное | Soligorsk News
3 января 2019 18:24 900
К Рождеству подкинет снега и приморозит до -18
Новый год встретили со слякотью под ногами. Дождемся ли трескучих морозов и хрустящих сугробов?
— В начале января температура по стране действительно выше климатической нормы. То плюс, то скромный минус, — подтверждает заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.
Судя по всему, снова можно расчехлять санки и лыжи. Ведь по прогнозам синоптиков, грядущий циклон подарит нам еще и сугробы. В субботу, 5 января, во многих районах страны пройдет снег. Местами, правда, все еще мокрый. Ночью — 4…11 мороза. Днем от — 6 до +2.
По материалам сайта
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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3 января 2019 18:24 900 К Рождеству подкинет снега и приморозит до -18 ...
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