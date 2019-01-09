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К Рождеству подкинет снега и приморозит до -18

10.01.2019 — Разное | Soligorsk News  
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3 января 2019 18:24 900

К Рождеству подкинет снега и приморозит до -18

Автор: Эдуард Кидяев.

Новый год встретили со слякотью под ногами. Дождемся ли трескучих морозов и хрустящих сугробов?

К Рождеству подкинет снега и приморозит до -18

— В начале января температура по стране действительно выше климатической нормы. То плюс, то скромный минус, — подтверждает заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.

— В пятницу, 4 января, ночью столбик термометра покажет всего 3 — 8 мороза, а днем −1…−6. Местами — кратковременный снег, на дорогах гололедица. А вот уже к выходным зима потихоньку начнет укреплять свои позиции. Дело в том, что в субботу и воскресенье над Беларусью пройдется циклон, который движется с севера Европы и направляется к югу Украины. Начнет холодать, но не резко.

К Рождеству подкинет снега и приморозит до -18

Судя по всему, снова можно расчехлять санки и лыжи. Ведь по прогнозам синоптиков, грядущий циклон подарит нам еще и сугробы. В субботу, 5 января, во многих районах страны пройдет снег. Местами, правда, все еще мокрый. Ночью — 4…11 мороза. Днем от — 6 до +2.

В воскресенье, 6 января, циклон уже отступит, а вот морозик задержится. По большей части страны пройдет кратковременный снег, дорогу прихватит гололедица. Среднесуточная температура опустится до −4…−10. В ночь на Рождество — еще холоднее. От 8 до 14 мороза, при прояснениях и вовсе до 15 — 18 с минусом. Рождественский день будет без осадков, с морозом не больше 6 — 12 градусов. Может, еще и солнце увидим.

По материалам сайта БЕЛТА

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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3 января 2019 18:24 900 К Рождеству подкинет снега и приморозит до -18 ...
 
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