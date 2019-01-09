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Более 16 тысяч детей из Гродно отдохнут в 2019 году в оздоровительных лагерях

10.01.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Уже с января в детских лагерях начали подготовку к летнему оздоровлению. Большие работы выполняются в лагере «Дружба» ОАО «Гроднопромстрой». Там отремонтируют клуб, расширят инфраструктуру в корпусах. Спортивная зона появится в лагере «Березка», а в «Зорьке юбилейной» – спальные корпуса. Четвертая смена запланирована в оздоровительном лагере железнодорожников «Озеры». Выделены немалые средства и для обновления лагеря гродненских химиков – «Купалинка». 

Как отмечалось на рабочем совещании в Гродненском горисполкоме, кроме спонсорской помощи предприятий на оздоровление детей предусмотрены средства в городском бюджете. 

Более 16 тысяч детей из Гродно отдохнут в 2019 году в оздоровительных лагерях
 

 
 
 
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Уже с января в детских лагерях начали подготовку к летнему оздоровлению. Большие работы выполняются в лагере «Дружба» ОАО «Гроднопромстрой». Там отремонтируют...
 
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