Как отмечалось на рабочем совещании в Гродненском горисполкоме, кроме спонсорской помощи предприятий на оздоровление детей предусмотрены средства в городском бюджете.
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Более 16 тысяч детей из Гродно отдохнут в 2019 году в оздоровительных лагерях
10.01.2019 — Разное | Заря над Неманам
Как отмечалось на рабочем совещании в Гродненском горисполкоме, кроме спонсорской помощи предприятий на оздоровление детей предусмотрены средства в городском бюджете.
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Уже с января в детских лагерях начали подготовку к летнему оздоровлению. Большие работы выполняются в лагере «Дружба» ОАО «Гроднопромстрой». Там отремонтируют...
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