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С горки – в реанимацию: в Беларуси растет число травм после катания на тюбинге

10.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси этой зимой резко увеличилось количество пострадавших после катания на тюбинге, сообщает «МИР 24».

«35 госпитализировано из 100, каждый третий получается. Из 35 человек у трех диагностирована сложная черепно-мозговая травма. Двоих оперировали. Одного оперировали дважды через час после поступления, второй раз – через 12 часов. Вот и посчитайте, какова вероятность серьезно пострадать. Это серьезная опасность», – считает руководитель Республиканского центра детской нейрохирургии в Минске Михаил Талабаев.

Отмечается, что в для двоих человек, в том числе ребенка, зимняя забава закончилась гибелью. Количество пострадавших от катания на надувной «ватрушке» исчисляется сотнями.

Специалисты говорят, что все это происходит из-за того, что отдыхающие пренебрегают безопасностью и специальной экипировкой. А ведь тюбинг может разогнаться до 100 километров в час. При этом он абсолютно неуправляем.

Следственный комитет Беларуси уже выступил с предложением, чтобы продавцы предупреждали покупателей об опасности этого инвентаря.

Подобные ситуации происходят и в России. Например, в прошлом году в Ленинградской области тюбинг унес юношу прямо под колеса автомобиля. Сообщалось, что молодой человек из-за этого впал в кому.



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Теги: Минск
 
 
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Для двоих человек, в том числе ребенка, зимняя забава закончилась гибелью.
 
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