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Бесконтактные карты БЕЛКАРТ-Maestro теперь также пригодны к оплате на турникетах минского метро

10.01.2019 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Бесконтактные карты БЕЛКАРТ-Maestro теперь также пригодны к оплате на турникетах минского метро

В минском метро с 11 января на турникетах станций можно оплатить проезд бесконтактными банковскими картами БЕЛКАРТ-Maestro, сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.

Предприятие совместно с партнерами - ОАО "БПС-Сбербанк", платежной системой БЕЛКАРТ и компанией IBA Group - расширили возможности оплаты проезда бесконтактными банковскими картами на турникетах. Держатели банковских карт БЕЛКАРТ-Maestro с бесконтактным интерфейсом теперь тоже могут с их помощью быстро рассчитаться за поездки в метро.

"Стоимость аналогична цене жетона. Достаточно поднести банковскую карту к валидатору - и деньги списываются", - пояснили в метрополитене.

Кроме того, рассчитываться за проезд можно с помощью гаджетов: смартфона, брелоками, часами и другими устройствами с поддержкой технологии NFC.

В 2018 году партнерами метрополитена реализован механизм объединения нескольких успешных оплат проезда, совершенных в течение 48 часов, в одну транзакцию с единовременным списанием со счета держателя карты. Пока не более трех успешных операций по оплате могут агрегироваться в одну транзакцию. Исходя из действующего тарифа за проезд в метро 65 копеек, сумма одной транзакции не превышает Br1,95.

Пользователи сервиса могут отслеживать совершенные поездки, а также суммы оплаты по ним, в личном кабинете на сайте paybycard.by.

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В минском метро с 11 января на турникетах станций можно оплатить проезд бесконтактными банковскими картами БЕЛКАРТ-Maestro, сообщили БЕЛТА в Минском...
 
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Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
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