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Бесконтактные карты БЕЛКАРТ-Maestro теперь также пригодны к оплате на турникетах минского метро
10.01.2019 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В минском метро с 11 января на турникетах станций можно оплатить проезд бесконтактными банковскими картами БЕЛКАРТ-Maestro, сообщили
Предприятие совместно с партнерами - ОАО "БПС-Сбербанк", платежной системой БЕЛКАРТ и компанией IBA Group - расширили возможности оплаты проезда бесконтактными банковскими картами на турникетах. Держатели банковских карт БЕЛКАРТ-Maestro с бесконтактным интерфейсом теперь тоже могут с их помощью быстро рассчитаться за поездки в метро.
"Стоимость аналогична цене жетона. Достаточно поднести банковскую карту к валидатору - и деньги списываются", - пояснили в метрополитене.
Кроме того, рассчитываться за проезд можно с помощью гаджетов: смартфона, брелоками, часами и другими устройствами с поддержкой технологии NFC.
В 2018 году партнерами метрополитена реализован механизм объединения нескольких успешных оплат проезда, совершенных в течение 48 часов, в одну транзакцию с единовременным списанием со счета держателя карты. Пока не более трех успешных операций по оплате могут агрегироваться в одну транзакцию. Исходя из действующего тарифа за проезд в метро 65 копеек, сумма одной транзакции не превышает Br1,95.
Пользователи сервиса могут отслеживать совершенные поездки, а также суммы оплаты по ним, в личном кабинете на сайте paybycard.by.
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В минском метро с 11 января на турникетах станций можно оплатить проезд бесконтактными банковскими картами БЕЛКАРТ-Maestro, сообщили БЕЛТА в Минском...
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