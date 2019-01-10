Квитанции с новыми тарифами на ЖКУ население получит в феврале

С 1 января 2019 года для населения установлены предельно допустимые тарифы (
На основании решений Могоблисполкома с 1 января 2019 года изменены субсидированные тарифы для населения, а также тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на капитальный ремонт, водоснабжение, водоотведение (канализация), установлены предельные максимальные тарифы на услуги по обращению с ТКО.
В текущем январе, население получит квитанции на оплату ЖКУ за декабрь месяц, соответственно с начислением за потребленные жилищно-коммунальные услуги по прежним тарифам.
В квитанциях, которые население получит в феврале будут отражены уже новые тарифы, сообщает
|по решению Могоблисполкома от 27.12.18 г. № 52-12 (вступило в силу с 01.01.19 г.)
|по решению Могоблисполкома от 28.12.18 г. № 52-17 (вступило в силу с 01.01.19 г.)
|№
|Наименование услуги
|ед.измерения
|субсидируемый тариф для населения, руб.
|тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат, руб.
|субсидируемый тариф для населения, руб.
|тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат, руб.
|1
|Водоснабжение
|1 куб.м.
|0,8338
|0,9154
|2
|Водоотведение (канализация)
|1 куб.м.
|0,6383
|0,7079
|3
|Техобслуживание дома
|1 кв.м.
|0,1187
|0,1274
|4
|Теплоснабжение (отопление, подогрев воды)
|1 Гкал
|5
|Техобслуживание лифта
|на 1 чел
|1,4
|1,5
|6
|Капитальный ремонт
|1 кв.м.
|0,1001
|0,5055
|7
|Обращение с ТКО в домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом
|1 куб.м.
|7,3333
|8,7007
|Обращение с ТКО в домах оборудованных функционирующим мусоропроводом
|1 куб.м.
|8,9169
|10,0209
|8
|Электроэнергия в жилых домах (квартирах), оборудованных в установленном порядке элетроплитами
|1 кВт.ч
|Электроэнергия в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке элетроплитами
|1 кВт.ч
|9
|Газ природный, используемый без приборов учета расхода газа
|с одного проживающего / в месяц
|10
|Электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта
|на 1 чел.
|11
|Электроэнергия, потребляемая на работу лифта
|на 1 чел.
|12
|Санитарное содержание
|на 1 чел.
|13
|Техническое обслуживание ЗПУ
|на 1 квартиру
|по Постановлению Совмина РБ от 29.12.18 г. №985
(вступило в силу с 01.01.19г.)
|По Указу Президента РБ от 22.12.2018 №492 (вступило в силу с 01.01.19 г.)
|№
|Наименование услуги
|ед.измерения
|субсидируемый тариф для населения, руб.
с 1 января по 31 мая 2019г.
|субсидируемый тариф для населения, руб.
с 1 июня по
31 декабря 2019г.
|тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат, руб.
|предельно допустимы тарифы
|1
|Водоснабжение
|1 куб.м.
|2
|Водоотведение (канализация)
|1 куб.м.
|3
|Техобслуживание дома
|1 кв.м.
|4
|Теплоснабжение (отопление, подогрев воды)
|1 Гкал
|16,9259
|18,4831
|88,99
|5
|Техобслуживание лифта
|на 1 чел
|6
|Капитальный ремонт
|1 кв.м.
|7
|Обращение с ТКО в домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом
|1 куб.м.
|Обращение с ТКО в домах оборудованных функционирующим мусоропроводом
|1 куб.м.
|8
|Электроэнергия в жилых домах (квартирах), оборудованных в установленном порядке элетроплитами
|1 кВт.ч
|0,1484
|0,1484
|0,1921
|Электроэнергия в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке элетроплитами
|1 кВт.ч
|0,1746
|0,1746
|9
|Газ природный, используемый без приборов учета расхода газа
|с одного проживающего / в месяц
|3,29
|3,29
|3,46
|10
|Электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта
|на 1 чел.
|0,6
|11
|Электроэнергия, потребляемая на работу лифта
|на 1 чел.
|0,66
|12
|Санитарное содержание
|на 1 чел.
|0,65
|13
|Техническое обслуживание ЗПУ
|на 1 квартиру
|0,93
ЦГИС Могилева напоминает, что оплату за коммунальные услуги необходимо производить ежемесячно до 25 числа.