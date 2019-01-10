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Квитанции с новыми тарифами на ЖКУ население получит в феврале

11.01.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Квитанции с новыми тарифами на ЖКУ население получит в февралеС 1 января 2019 года для населения установлены предельно допустимые тарифы (цены) на жилищно-коммунальные услуги и размеры возмещения расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилфонда и (или) предоставляющих ЖКУ, на электроэнергию, потребляемую на освещения вспомогательных помещений и работу оборудования в жилых домах субсидированные государством, а также тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. Также с 1 января т.г. для населения изменились цены на газ, тарифы на электрическую энергию, а также тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. Изменился и тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения. А с 1 июня 2019 года изменится тариф на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения для населения.

На основании решений Могоблисполкома с 1 января 2019 года изменены субсидированные тарифы для населения, а также тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на капитальный ремонт, водоснабжение, водоотведение (канализация), установлены предельные максимальные тарифы на услуги по обращению с ТКО.

В текущем январе, население получит квитанции на оплату ЖКУ за декабрь месяц, соответственно с начислением за потребленные жилищно-коммунальные услуги по прежним тарифам.

В квитанциях, которые население получит в феврале будут отражены уже новые тарифы, сообщает ЦГИСМогилева.

по решению Могоблисполкома от 27.12.18 г. № 52-12                   (вступило в силу с 01.01.19 г.) по решению Могоблисполкома от 28.12.18 г. № 52-17                    (вступило в силу с 01.01.19 г.)
Наименование услуги ед.измерения субсидируемый тариф для населения, руб. тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат, руб. субсидируемый тариф для населения, руб. тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат, руб.
1 Водоснабжение 1 куб.м. 0,8338 0,9154
2 Водоотведение (канализация) 1 куб.м. 0,6383 0,7079
3 Техобслуживание дома 1 кв.м. 0,1187 0,1274
4 Теплоснабжение (отопление, подогрев воды) 1 Гкал
5 Техобслуживание лифта на 1 чел 1,4 1,5
6 Капитальный ремонт 1 кв.м. 0,1001 0,5055
7 Обращение с ТКО в домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом 1 куб.м. 7,3333 8,7007
Обращение с ТКО в домах оборудованных функционирующим мусоропроводом 1 куб.м. 8,9169 10,0209
8 Электроэнергия в жилых домах (квартирах), оборудованных в установленном порядке элетроплитами 1 кВт.ч
Электроэнергия в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке элетроплитами 1 кВт.ч
9 Газ природный, используемый без приборов учета расхода газа с одного проживающего / в месяц
10 Электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта на 1 чел.
11 Электроэнергия, потребляемая на работу лифта на 1 чел.
12 Санитарное содержание на 1 чел.
13 Техническое обслуживание ЗПУ на 1 квартиру

 

по Постановлению Совмина РБ от 29.12.18 г. №985

(вступило в силу с 01.01.19г.)

 По Указу Президента РБ от 22.12.2018 №492 (вступило в силу с 01.01.19 г.)
 № Наименование услуги ед.измерения субсидируемый тариф для населения, руб.

с 1 января по 31 мая 2019г.

 субсидируемый тариф для населения, руб.

с 1 июня по

31 декабря 2019г.

 тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат, руб. предельно допустимы тарифы
1 Водоснабжение 1 куб.м.
2 Водоотведение (канализация) 1 куб.м.
3 Техобслуживание дома 1 кв.м.
4 Теплоснабжение (отопление, подогрев воды) 1 Гкал 16,9259 18,4831 88,99
5 Техобслуживание лифта на 1 чел
6 Капитальный ремонт 1 кв.м.
7 Обращение с ТКО в домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом 1 куб.м.
Обращение с ТКО в домах оборудованных функционирующим мусоропроводом 1 куб.м.
8 Электроэнергия в жилых домах (квартирах), оборудованных в установленном порядке элетроплитами 1 кВт.ч 0,1484 0,1484 0,1921
Электроэнергия в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке элетроплитами 1 кВт.ч 0,1746 0,1746
9 Газ природный, используемый без приборов учета расхода газа с одного проживающего / в месяц 3,29 3,29 3,46
10 Электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта на 1 чел. 0,6
11 Электроэнергия, потребляемая на работу лифта на 1 чел. 0,66
12 Санитарное содержание на 1 чел. 0,65
13 Техническое обслуживание ЗПУ на 1 квартиру 0,93

 

ЦГИС Могилева напоминает, что оплату за коммунальные услуги необходимо производить ежемесячно до 25 числа.

mogilevnews.by

 
Теги: Могилев
 
 
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С 1 января 2019 года для населения установлены предельно допустимые тарифы (цены) на жилищно-коммунальные услуги и размеры возмещения расходов организаций,...
 
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