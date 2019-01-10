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КХЛ: «Динамо» в гостях уступило «Металлургу»

11.01.2019 19:22 — Разное | Аргументы и факты  
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КХЛ: «Динамо» в гостях уступило «Металлургу»
БЕЛТА

Счет открыли гости: на 3-й минуте забросил Евгений Лисовец. Минута понадобилась «Металлургу», чтобы отыграться: на 4-й забросил Николай Кулемин. Он же на 22-й вывел свою команду вперед. 

Еще до конца второй двадцатиминутки «Динамо» сумело перехватить инициативу: сначала на 39-й сравнял Андрей Костицын, затем на 40-й забросил Дэвид Бут. 

Удержать победный счет минчане не сумели. «Металлург» сравнял на 49-й стараниями Михала Булиржа, точку в матче поставил Ииро Пакаринен (59-я). Окончательный счет поединка – 4:3 в пользу хозяев.

«Динамо» с 32 очками остается на 10 месте «регулярки» Западной Конференции. 

КХЛ: «Динамо» в гостях уступило «Металлургу»
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В очередном матче в рамках Континентальной хоккейной лиги «зубры» вели в счете, но не сумели удержать победу.
 
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