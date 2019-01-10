КХЛ: «Динамо» в гостях уступило «Металлургу»

Счет открыли гости: на 3-й минуте забросил Евгений Лисовец. Минута понадобилась «Металлургу», чтобы отыграться: на 4-й забросил Николай Кулемин. Он же на 22-й вывел свою команду вперед.

Еще до конца второй двадцатиминутки «Динамо» сумело перехватить инициативу: сначала на 39-й сравнял Андрей Костицын, затем на 40-й забросил Дэвид Бут.

Удержать победный счет минчане не сумели. «Металлург» сравнял на 49-й стараниями Михала Булиржа, точку в матче поставил Ииро Пакаринен (59-я). Окончательный счет поединка – 4:3 в пользу хозяев.