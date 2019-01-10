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Экс-главу Минобороны Армении обвинили по делу о разгоне акций оппозиции в 2008 году

11.01.2019 17:52 — Разное | Интерфакс  
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Бывшему министру обороны Армении Сейрану Оганяну предъявлено обвинение по статье "свержение конституционного строя" по делу о разгоне акций оппозиции 1 марта 2008 года.

"С.Оганяну предъявлено обвинение по статье 300.1 УК Армении (свержение конституционного строя)", - сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

Фигурантами этого дела также являются экс-президент Роберт Кочарян, бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров и ряд других высокопоставленных чиновников.

В марте 2008 года С.Оганян был начальником главного штаба ВС Армении. В апреле того же года указом президента Армении Сержа Саргсяна был назначен министром обороны.

Арестованному в настоящее время Р.Кочаряну, Ю.Хачатурову и экс-министру обороны Микаелу Арутюняну летом 2018 года были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года. Тогда в результате столкновений между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими против итогов президентских выборов демонстрантами погибли десять человек, более 250 человек получили ранения.

Действующий премьер Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии.

После избрания в мае 2018 года главой правительства Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

 
 
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Бывшему министру обороны Армении Сейрану Оганяну предъявлено обвинение по статье "свержение конституционного строя" по делу о разгоне акций оппозиции 1 марта 2008...
 
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