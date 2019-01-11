«Письма счастья» от ГАИ в интернет-банке и кэшбэк на AliExpress: топ-5 важных новостей от банков

Каждый день из банков приходит множество новостей: меняются ставки по вкладам и кредитам, появляются новые карточки и проводятся акции. О чем-то своим клиентам банки сообщат сами, а FINANCE.TUT.BY постарается рассказывать вам о самых важных и самых интересных новинках белорусского банковского рынка за прошедшую неделю.

Штрафы за скорость придут в интернет-банк



Фото: pixabay.com

Удобная опция: зашел заплатить за коммуналку, а тут еще и штраф от ГАИ "прилетел" (лучше, конечно, не надо, но всякое бывает). Сервис доступен клиентам БСБ Банка . В итернет-банке теперь появился специальный раздел, куда можно внести данные о своем авто (а также автомобилях, которые принадлежат другим членам семьи) и вовремя узнавать о штрафах за превышение скорости.

- Сервис обеспечивает доступ к официальной информации оператора Единой системы фотофиксации нарушений скоростного режима СЗАО «Безопасные дороги Беларуси», - подчеркивают в банке.

Карточки Белкарт-Maestro теперь подойдут для оплаты проезда в метро



Фото предоставлено компанией Visa

Ну, а если вы не ездите на машине, а пользуетесь подземкой, то вам полезно знать, что расширился список карточек, которыми можно оплатить проезд.

- С 11 января держатели карточек платежной системы БЕЛКАРТ (кобейджинговые карточки БЕЛКАРТ-Maestro с бесконтактным интерфейсом) смогут рассчитываться бесконтактно за поездки в метро, - сообщает БПС-Сбербанк. И уточняет, что к оплате принимаются карточки этого типа любых банков.

Покупки в китайских интернет-магазинах подешевеют на 3%



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Пластик PayOkay от МТБанка немного подсластит жизнь после урезанных лимитов на заграничные покупки. Таможенное законодательство от этого либеральнее не станет, но при покупках в популярных онлайн-магазинах AliExpress, Alibaba и Amazon можно будет сэкономить и вернуть обратно 3%.

- Кэшбэк возвращается не баллами или лимитами, а реальными деньгами прямо на карту. Кэшбэк начисляется на все покупки за месяц и выплачивается до пятого рабочего дня следующего месяца, - поясняют в банке. Акция продлится до 31 марта 2019 года.

Оплатить такси карточкой и получить скидку в 10 рублей





Такой смысл совместной акции ВТБ Банка (Беларусь) и сервиса Яндекс.Такси. Предупреждаем: все не так просто. Скидка действует для клиентов банка до 31 января и составляет 50% на первые 2 поездки, но в совокупности не более, чем на 10 рублей. Но не волнуйтесь: считать самим ничего не придется: при заказе вы выбираете в приложении опцию "оплатить картой ВТБ Банка" и скидка применится автоматически. Главное, не забудьте перед этим ввести промокод!

Виртуальная карточка, которой можно платить в обычном магазине





Совместить виртуальный пластик и реального кассира удалось Белгазпромбанку. На этой неделе банк предложил новую виртуальную карту с двумя интересными "фишками". Первая - это возможность привязать карту к Samsung Pay. Это значит, что после этого рассчитываться ее вы сможете не только в интернет-магазинах, но и в обычных.

Вторая "фишка" - внешность карточки. Она золотая и с глитч-эффектом - когда изображение выглядит как на старых VHS кассетах . А это, между прочим, один из последних трендов в веб-дизайне.

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