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«Письма счастья» от ГАИ в интернет-банке и кэшбэк на AliExpress: топ-5 важных новостей от банков
Каждый день из банков приходит множество новостей: меняются ставки по вкладам и кредитам, появляются новые карточки и проводятся акции. О чем-то своим клиентам банки сообщат сами, а FINANCE.TUT.BY постарается рассказывать вам о самых важных и самых интересных новинках белорусского банковского рынка за прошедшую неделю.
Штрафы за скорость придут в интернет-банк
Удобная опция: зашел заплатить за коммуналку, а тут еще и штраф от ГАИ "прилетел" (лучше, конечно, не надо, но всякое бывает).
- Сервис обеспечивает доступ к официальной информации оператора Единой системы фотофиксации нарушений скоростного режима СЗАО «Безопасные дороги Беларуси», - подчеркивают в банке.
Карточки Белкарт-Maestro теперь подойдут для оплаты проезда в метро
Ну, а если вы не ездите на машине, а пользуетесь подземкой, то вам полезно знать, что расширился список карточек, которыми можно оплатить проезд.
- С 11 января держатели карточек платежной системы БЕЛКАРТ (кобейджинговые карточки БЕЛКАРТ-Maestro с бесконтактным интерфейсом) смогут рассчитываться бесконтактно за поездки в метро, -
Покупки в китайских интернет-магазинах подешевеют на 3%
Пластик PayOkay от МТБанка немного подсластит жизнь после урезанных лимитов на заграничные покупки. Таможенное законодательство от этого либеральнее не станет, но при покупках в популярных онлайн-магазинах AliExpress, Alibaba и Amazon можно будет сэкономить и вернуть обратно 3%.
- Кэшбэк возвращается не баллами или лимитами, а реальными деньгами прямо на карту. Кэшбэк начисляется на все покупки за месяц и выплачивается до пятого рабочего дня следующего месяца, -
Оплатить такси карточкой и получить скидку в 10 рублей
Такой смысл
Виртуальная карточка, которой можно платить в обычном магазине
Совместить виртуальный пластик и реального кассира удалось Белгазпромбанку. На этой неделе банк
Вторая "фишка" - внешность карточки. Она золотая и с глитч-эффектом - когда изображение выглядит как на старых VHS кассетах . А это, между прочим, один из последних трендов в веб-дизайне.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, чем уже успели порадовать белорусов банки в наступившем году.
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