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Иван Жук: «Экстренных обращений, требующих незамедлительного реагирования, на прямую линию не поступило». В облисполкоме прошла субботняя телефонная линия

12.01.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Как отметил первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук, среди поступивших на нынешнюю прямую линию звонков, все обращения имели плановый характер. Каждый вопрос взят на контроль и по нему будет проведена соответствующая работа. 
 
Между тем, ряд моментов напрямую оказался связан с зимним сезоном. В частности, в связи с прошедшими обильными снегопадами, необходимо уделить особое внимание прочности несущих конструкций и кровель всех строений как в частном секторе, так и на объектах сельского хозяйства и социальной сферы, чтобы не допустить обрушений. Важно также своевременно убирать снег на дорогах и во дворах.
 
Всего же на сегодняшнюю прямую линию поступило 30 обращений, две трети из звонивших – из Гродно. Также с вопросами дозвонились жители Гродненского, Волковысского, Дятловского, Мостовского и Щучинского районов.
 
Более половины вопросов касались ЖКХ. В частности, жители Октябрьского района Гродно пожаловались на отключение лифтов. Им разъяснили, что временные неудобства связаны с заменой лифтов. Обновление ведется в рамках государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы. В минувшем году в области заменено около 240 лифтов, в том числе 180 в Гродно. Это в разы больше, чем в предыдущие годы. На эти цели выделено дополнительное государственное финансирование. Замена лифтов проводится с модернизацией всего подъемного оборудования. В ходе «прямой линии» жители области интересовались системой начисления оплаты за ЖКУ и назначением пособия по безработице. Каждый вопрос был зафиксирован специалистами, и обратившиеся получили исчерпывающие ответы.
 
Иван Жук, курирующий вопросы АПК, также рассказал, что в настоящее время ведется активная подготовка к весенним полевым работам. В районах области проходят областные семинары, посвященные этим вопросам. До 15 марта такие мероприятия пройдут во всех районах области. Будет проверена готовность техники, наличие запчастей, состояние зерноскладов, складов минеральных удобрений. При посещении объектов в ходе семинаров внимание уделяется и вопросам создания комфортных условий для работы механизаторов.
 
– Три последних года были не самыми благоприятными для сельского хозяйства, особенно засушливым оказался 2018 год. Поэтому в нынешнем необходимо приложить все усилия, чтобы и корма заготовить, и зерно получить в необходимом объеме. Особое внимание предстоит уделить качеству кормов, – подчеркнул Иван Жук.
 
 
 
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Как отметил первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук, среди поступивших на нынешнюю прямую линию звонков, все обращения имели плановый характер....
 
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