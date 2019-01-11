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«Я услышал взрыв». Очевидец о взрыве и пожаре в центре Парижа

12.01.2019 16:58 — Разное | СТВ  
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Новости Франции. Растет количество пострадавших в результате взрыва в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Раненых уже более 30 человек, многие поступили в больницы в тяжелом состоянии. И, как стало известно, есть жертвы: погибли двое пожарных.

«Я услышал взрыв». Очевидец о взрыве и пожаре в центре Парижа

По сообщениям МИД, белорусских граждан среди пострадавших нет. Наши дипломаты во Франции продолжают держать связь с правоохранителями.

ЧП произошло около 9 утра по местному времени. Взрыв был такой силы, что расположенные на первом этаже помещения полностью разрушены. В ближайших домах выбиты стекла. Предварительная причина ЧП – утечка газа в булочной на улице Тревиз. Пекарня в это время не работала.

«Я услышал взрыв». Очевидец о взрыве и пожаре в центре Парижа

Очевидец:
Я услышал взрыв, а потом на меня полетели осколки стекла. Я не понял, что происходит. Было трудно дышать из-за сильного дыма. Я сразу же стал выбираться из помещения.

На месте происшествия продолжают работать спасатели, пожарные и полиция. Ведется разбор завалов. Под обломками здания могут оставаться люди. Добавлю, ЧП произошло в день очередных протестов желтых жилетов. Сегодня недовольные ростом цен на бензин и налогов французы снова выходят на улицы.

«Я услышал взрыв». Очевидец о взрыве и пожаре в центре Парижа

«Я услышал взрыв». Очевидец о взрыве и пожаре в центре Парижа

«Я услышал взрыв». Очевидец о взрыве и пожаре в центре Парижа
 
 
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Новости Франции. Растет количество пострадавших в результате взрыва в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Раненых уже более 30 человек, многие...
 
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