Брест не сдаётся: противники аккумуляторного завода подали еще 4 заявки на проведение 4-х митингов

сообщил «БГ» о поданных в Брестский горисполком заявках. Организаторами митингов «Брестчане против свинца» в Парке воинов-интернационалистов выступают 4 жителя Бреста . Среди них и правозащитник Роман Кисляк, который и«БГ» о поданных в Брестский горисполком заявках.





«В чем смысл постоянной подачи заявок на митинги, при том что нам все время отказывают? Во-первых, если мы не подадим заявок, то массовых мероприятий точно не будет. То есть, нет заявок – не будет и митингов. Мы все-таки не оставляем надежду, что власти образумятся и разрешат нам митинг. Во-вторых, чем больше мы подаем заявок, тем больше властям приходится придумывать каких-то смешных мероприятий, чтобы оправдать отказ. В 2017-м году площадка у сцены в парке воинов-интернационалистов так интенсивно не использовалась в выходные дни, как это происходит в 2018-м и в январе 2019 года. Брестчане все видят и понимают. В-третьих, мы готовимся обжаловать эти запреты в качестве нарушения нашего права на мирные собрания как на национальном уровне в судах, так и на международном в Комитете ООН по правам человека», – объяснил корреспонденту «БГ» Роман Кисляк.





Цель массового мероприятия – выражение протеста против строительства завода свинцово-кислотных аккумуляторных батарей «АйПауэр», информирование граждан о вредности производства для здоровья людей и окружающей среды, информирование о ходе общественной кампании против аккумуляторного завода.



