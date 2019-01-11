ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брест не сдаётся: противники аккумуляторного завода подали еще 4 заявки на проведение 4-х митингов

12.01.2019 19:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Массовые мероприятия против строительства завода АКБ активисты наметили на 26 и 27 января. Заявки были поданы 11 января.

Организаторами митингов «Брестчане против свинца» в Парке воинов-интернационалистов выступают 4 жителя Бреста. Среди них и правозащитник Роман Кисляк, который и сообщил «БГ» о поданных в Брестский горисполком заявках.

«В чем смысл постоянной подачи заявок на митинги, при том что нам все время отказывают? Во-первых, если мы не подадим заявок, то массовых мероприятий точно не будет. То есть, нет заявок – не будет и митингов. Мы все-таки не оставляем надежду, что власти образумятся и разрешат нам митинг. Во-вторых, чем больше мы подаем заявок, тем больше властям приходится придумывать каких-то смешных мероприятий, чтобы оправдать отказ. В 2017-м году площадка у сцены в парке воинов-интернационалистов так интенсивно не использовалась в выходные дни, как это происходит в 2018-м и в январе 2019 года. Брестчане все видят и понимают. В-третьих, мы готовимся обжаловать эти запреты в качестве нарушения нашего права на мирные собрания как на национальном уровне в судах, так и на международном в Комитете ООН по правам человека», – объяснил корреспонденту «БГ» Роман Кисляк.

Цель массового мероприятия – выражение протеста против строительства завода свинцово-кислотных аккумуляторных батарей «АйПауэр», информирование граждан о вредности производства для здоровья людей и окружающей среды, информирование о ходе общественной кампании против аккумуляторного завода.


 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Массовые мероприятия против строительства завода АКБ активисты наметили на 26 и 27 января. Заявки были поданы 11 января.
 
Новости дня
Новости разные
 
Забег сказочных героев, конкурсы и футбол на снегу. В Придвинской резиденции Деда Мороза отметили Старый Новый год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика