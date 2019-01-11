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Континентальный кубок. ХК «Гомель» разгромно проиграл британскому «Белфасту» на старте турнира

12.01.2019 20:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Хоккейный «Гомель» начал выступление в суперфинале Континентального кубка, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Увы, чуда не произошло. Обескровленный потерями ведущих хоккеистов белорусский клуб уже в первом матче потерпел крупное поражение.

Континентальный кубок. ХК «Гомель» разгромно проиграл британскому «Белфасту» на старте турнира

Континентальный кубок. ХК «Гомель» разгромно проиграл британскому «Белфасту» на старте турнира

Континентальный кубок. ХК «Гомель» разгромно проиграл британскому «Белфасту» на старте турнира

В дебютной игре турнира парни Олега Хмыля встречались с соперниками из британского клуба «Белфаст Джайантс». Белорусы по разу пропустили в первом и втором периодах и еще трижды – в заключительной 20-минутке. В остатке – разгромное поражение со счетом 0:5.

Хоккеисты «Гомеля» начинают выступление в суперфинале Континентального кубка
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Хоккейный «Гомель» начал выступление в суперфинале Континентального кубка, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Увы, чуда не произошло....
 
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