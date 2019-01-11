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Изготовителей дронов-контрабандистов задержали
О раскрытии и задержании преступной группы сообщило гродненское государственное телевидение.
Известно, что клиентов создатели дронов-контрабандистов искали через интернет. Сотрудники КГК под видом покупателей связались с представителями группы и провели контрольную закупку оборудования, после чего их задержали,
По оценкам экспертов, дальность полета грузового дрона-контрабандиста составляет около 10 км. За один раз аппарат может перевезти до 20 килограммов сигарет (более чем 80 блоков). Следствие установило, что дроны периодически летали в Польшу и Литву.
Следователи возбудили уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность. Производителем аппаратов грозит до трех лет лишения свободы.
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О раскрытии и задержании преступной группы сообщило гродненское государственное телевидение.
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