Изготовителей дронов-контрабандистов задержали

пишет Белсат. Известно, что клиентов создатели дронов-контрабандистов искали через интернет. Сотрудники КГК под видом покупателей связались с представителями группы и провели контрольную закупку оборудования, после чего их задержали,Белсат.

По оценкам экспертов, дальность полета грузового дрона-контрабандиста составляет около 10 км. За один раз аппарат может перевезти до 20 килограммов сигарет (более чем 80 блоков). Следствие установило, что дроны периодически летали в Польшу и Литву.









Следователи возбудили уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность. Производителем аппаратов грозит до трех лет лишения свободы.







