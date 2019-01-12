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В Кореличах сотрудники РОЧС проинспектировали горки для катания

12.01.2019 — Разное | Полымя  
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Зиму дети ждут с нетерпением, потому что именно в эту пору года даже самые большие любители компьютерных игр выходят на улицу, чтобы провести время на горке. И неважно, ждали ли на балконе санки или «ватрушки», ребята всегда находили и продолжают находить, на чем можно скатиться с горки. Подходит все, будь то нечто специально предназначенное для катания или просто пакет, картон или фанера от старой секции.
В Кореличах сотрудники РОЧС проинспектировали горки для катания

Сегодня, 12 января, сотрудники Кореличского РОЧС вышли на улицы Кореличей с целью предупредить активную детвору о последствиях катания с небезопасных горок. Самой популярной оказалась горка около дома на улице Гагарина 28а. Там мы встретили компанию подростков и детей с наиболее популярной и опасной вещью – тюббингом. Сегодня они пользуются большим спросом. Еще бы, ни одни санки не разгонятся на такую скорость и не унесут так далеко по склону, как эта на первый взгляд безопасная «ватрушка». Тем не менее, именно от нее уже успело пострадать несколько человек.
В Кореличах сотрудники РОЧС проинспектировали горки для катания

На тюбинге есть большой риск получить черепно-мозговую травму и повредить позвоночник. Когда он начинает вращаться, пассажир теряет ориентацию в пространстве, а спрыгнуть во время движения почти невозможно. В результате такого катания только в Минске в больницу скорой помощи доставили пять человек, трое из них в реанимации, пишет “Гродненская правда”. В Могилеве погиб 24-летний парень. Тюбинг на всей скорости врезался в столб. Спасти парня не удалось.
В Кореличах сотрудники РОЧС проинспектировали горки для катания

Оксана Скок, инспектор ГПиВО Кореличского РОЧС, провела профилактическую беседу с присутствующими и вручила буклеты-памятки с информацией о безопасном времяпрепровождении на горках.

Елизавета МУТИЛОВИЧ
Фото автора

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Зиму дети ждут с нетерпением, потому что именно в эту пору года даже самые большие любители компьютерных игр выходят на
 
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