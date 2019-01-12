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Снег с дождем и сильный ветер прогнозируют синоптики в Беларуси 14 января

13.01.2019 13:06 — Разное | Аргументы и факты  
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Снег с дождем и сильный ветер прогнозируют синоптики в Беларуси 14 января
Фото из открытых источников

Снег с дождем и сильный ветер прогнозируют синоптики в Беларуси 14 января Какая зимняя обувь самая теплая?
В понедельник, 14 января, в Беларуси будет преобладать облачная погода. Временами ожидаются осадки - снег, мокрый снег и дождь. Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный порывистый, днем по западу в отдельных районах сильный порывистый - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 5 до одного градуса тепла. Днем прогнозируется от 3 градусов мороза до плюс 3 градусов.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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