Температура воздуха ночью составит от минус 5 до одного градуса тепла. Днем прогнозируется от 3 градусов мороза до плюс 3 градусов.
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Снег с дождем и сильный ветер прогнозируют синоптики в Беларуси 14 января
13.01.2019 13:06 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от минус 5 до одного градуса тепла. Днем прогнозируется от 3 градусов мороза до плюс 3 градусов.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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